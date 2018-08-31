北市議會舊址旁市有土地簽約 111年竣工

財政局指出，得標廠商是由豪昱營造與福清營造所組成的金毓通公司負責相關簽約。

市府財政局上午舉行市議會舊址旁B、D區設定地上權開發案簽約記者會，財政局表示，此案位在青島西路及中山南路2巷，面積約521坪，得標廠商依都市計畫使用分區規定開發成辦公、旅館、商場，未來將和市議會舊址及C1、D1開發案串聯，形成西區城市新景觀風貌。

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市政府今天宣布，市議會舊址旁的B、D區市有土地和金毓通公司正式完成簽約；預定明年6月基礎工程開工，民國111年6月取得使用執照並竣工。

出席記者會的台北市長柯文哲致詞時表示，台北市去年招商成績是新台幣299億元，是全國第一，明年預計招商金額會增加，且過去招商、設定地上權等因沒有明確制度常讓外界詬病；因此，規劃明確制度，就是希望讓政府和企業變成夥伴關係，公私協力合作，降低企業投資風險。

柯文哲也提到以北門為中心的西區門戶計畫，他說，西區門戶計畫目前幾乎底定，都發局也會針對台北後火車站規劃相關都市計畫，且鐵路警察局拆除後，讓周邊土地賣相佳，又因鄰近台北火車站等設施，會提高廠商投資意願。

北市府副秘書長陳志銘說，市議會舊址旁的B、D區市有土地簽約案可替市府挹注9.1億元開發權利金，每年可收取土地租金約1337萬元，預計引入民間投資金額25億元，目前市議會舊址旁的AE區、BD區相繼脫標，未來不會被動收取權利金和租金，會和投資人合作盡快完成興建。（編輯：梁君棣）1070831