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〈財報〉銷售獲利超越預期 Lululemon盤後股

鉅亨網2018/08/31 13:51
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受惠於電子商務近 50% 的銷售成長，瑜珈運動界的奢侈品牌 Lululemon Athletica(LULU-US) 第二季獲利和銷售額超過分析師的預期。此外，該公司還提高了全年的利潤和銷售前景。在週四 (30 日) 的盤後交易中，股價上漲超過 7%。

截至 7 月 29 日的第二季淨利為 9580 萬美元，EPS 71 美分，優於去年同期的 4870 萬美元，EPS 36 美分。超越湯森路透的分析師預期的 49 美分。營收方面則從去年的 5.81 億美元上升至 7.235 億美元，再次超過分析師預期的 6.68 億美元。

Lululemon 的同店銷售在本季成長了 20%，大幅超越分析師預期同店銷售 9.6% 成長。

在投資者會議上，執行長 Calvin McDonald 表示，Lululemon 將繼續擴大男士商務和外衣的類別，其中包括更多的大件商品。據產業分析師表示，男性商品的推動預計將成為 Lululemon 重要成長動力。

對於第三季，Lululemon 預計營收將達到 7.3 億美元，EPS 則在 65 至 67 美分。

展望未來，Lululemon 上修全年 EPS 落在 3.45 美元至 3.53 美元之間，先前預估為 3.10 美元至 3.18 美元之間。該公司也上修了全年營收，預估在 31.9 億美元至 32.4 億美元之間，高於先前的 30.4 億美元至 30.8 億美元之間。

Lululemon 目前在北美地區的商店仍有強勁的客流量，Lululemon 也積極布局將業務推向全球，並將重點放在中國地區。

附有多功能面料的女士和男士褲子的銷售持續強勁，消費者在工作、健身房和晚餐時皆能穿著。另外，配件類，如水瓶和健身包等商品的銷售，也是五年來最強勁的。

迄今 Lululemon 的股價在今年已上漲約 74%，該公司的市值達到約 186 億美元。

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