貝萊德自已招了：我們支持特斯拉另尋獨立董事長接替馬

部分企業治理專家呼籲將董事長和 CEO 的角色分配給兩個人，以改善監督。最新的文件顯示，至少有一位特斯拉的主要投資者支持這項提案，貝萊德的立場直至如今才披露於世。

根據週四 (30 日) 向美國證交會 (SEC) 申報的資料，貝萊德 (BlackRock Inc) (BLK-US) 營運的基金投票支持特斯拉 (TSLA-US) 股東提案，要求另聘獨立董事長取代現任的馬斯克。但這項提案遭到否決，也不影響馬斯克作為特斯拉 CEO 的地位。

特斯拉董事會曾表示，如果沒有馬斯克的「日復一日致力公司業務」，該公司的成功「是不可能出現的」。

貝萊德發言人在電子郵件聲明中表示，「貝萊德對投資管理的態度是基於我們對客戶、資產所有者的信託義務。」「我們與企業的合作和股務代理投票活動的方法，符合為客戶提供長期價值的承諾。」

根據湯森路透的數據，貝萊德基金是特斯拉前 10 大股東，控制著特斯拉 1.7 億股份中近 650 萬股。

最近的一份文件顯示，Vanguard Group Inc 營運的基金投票反對獨立董事長提案。該文件顯示，今年春天，富達投資公司的基金選擇支持特斯拉董事會和其他有爭議的提案。

貝萊德的報告還顯示，它今年投票支持臉書 (Facebook Inc) (FB-US) 和谷歌母公司 Alphabet Inc (GOOGL-US) 的股東提案，讓每個股東在公司治理問題上擁有平等的投票權。

部分企業的結構讓一些股東擁有更多的權力，無論他們擁有多少股票，亦即黃金股。

此外，貝萊德拒絕投票或投票反對 Netflix (NFLX-US) 的幾乎所有管理層建議，包括對高管薪酬的諮詢投票。