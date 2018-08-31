傅崐萁訪美簽證遭拒　AIT還扣護照

花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往。謝公秉今（31）日特地北上舉行記者會，嚴正抗議AIT打壓、阻止傅崐萁赴美，質疑AIT為何要用「政治黑名單」的方式刁難傅？他並要求蔡政府應出面捍衛國格。

謝公秉指出，全美台灣同鄉聯誼會，過去僅邀請政治領袖像馬英九參與年會演講。今年3月盛情邀請傅崐萁出席，並請他演講，稍後更有4位分會會長來台邀請，傅才決定參加。

謝公秉說，沒想到要出發前3天，向美國在台協會申請簽證時卻被百般刁難，不僅要求附上過期、10年前的護照，還要求傅崐萁檢附20年來、近千頁的司法官司文件，而且還要中英對照，「這不是刁難打壓是什麼？」