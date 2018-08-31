NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

傅崐萁訪美簽證遭拒　AIT還扣護照

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/31 15:41
▲花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往，謝公秉31日北上舉行記者會替傅討公道。（圖／邱明玉攝 , 2018.8.31），
▲花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往，謝公秉31日北上舉行記者會替傅討公道。（圖／邱明玉攝 , 2018.8.31），

花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往。謝公秉今（31）日特地北上舉行記者會，嚴正抗議AIT打壓、阻止傅崐萁赴美，質疑AIT為何要用「政治黑名單」的方式刁難傅？他並要求蔡政府應出面捍衛國格。

謝公秉指出，全美台灣同鄉聯誼會，過去僅邀請政治領袖像馬英九參與年會演講。今年3月盛情邀請傅崐萁出席，並請他演講，稍後更有4位分會會長來台邀請，傅才決定參加。

謝公秉說，沒想到要出發前3天，向美國在台協會申請簽證時卻被百般刁難，不僅要求附上過期、10年前的護照，還要求傅崐萁檢附20年來、近千頁的司法官司文件，而且還要中英對照，「這不是刁難打壓是什麼？」

謝公秉並說，傅崐萁基於地方首長及中華國民的尊嚴，拒在屈辱下赴美，AIT竟還扣押傅的護照，還是外交部去文後才歸還。

謝公秉質疑，傅崐萁過去擔任立委時，曾擔心形成國家財政黑洞，以及兩岸軍備競賽陷入戰爭危機，因此，堅持反對民進黨政府以天文數字對美6108億三項軍購案，很可能就是此次被打壓的原因之一。

謝公秉嚴正希望AIT出面說明，不要迴避問題、轉移焦點。他還說，如果不出來說明，就是傷害美國自由民主開放的普世價值。

他最後呼籲，民進黨政府不要碰到美國、日本就失去國格，要悍衛國民尊嚴。他強調，花蓮縣政府願為國家外交打拚，卻被AIT打壓，民進黨若不出來講話，「代表你勾串AIT打壓政治立場不同的人。」

關鍵字傅崐萁謝公秉花蓮縣政府外交部ait
工運信仰者或背叛者　楊偉中政治路卡管案解答在哪？張善政：年底選票

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan