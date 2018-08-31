傅崐萁訪美簽證遭拒　AIT還扣護照

花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往。謝公秉今（31）日特地北上舉行記者會，嚴正抗議AIT打壓、阻止傅崐萁赴美，質疑AIT為何要用「政治黑名單」的方式刁難傅？他並要求蔡政府應出面捍衛國格。
謝公秉指出，全美台灣同鄉聯誼會，過去僅邀請政治領袖像馬英九參與年會演講。今年3月盛情邀請傅崐萁出席，並請他演講，稍後更有4位分會會長來台邀請，傅才決定參加。
謝公秉說，沒想到要出發前3天，向美國在台協會申請簽證時卻被百般刁難，不僅要求附上過期、10年前的護照，還要求傅崐萁檢附20年來、近千頁的司法官司文件，而且還要中英對照，「這不是刁難打壓是什麼？」
謝公秉並說，傅崐萁基於地方首長及中華國民的尊嚴，拒在屈辱下赴美，AIT竟還扣押傅的護照，還是外交部去文後才歸還。
謝公秉質疑，傅崐萁過去擔任立委時，曾擔心形成國家財政黑洞，以及兩岸軍備競賽陷入戰爭危機，因此，堅持反對民進黨政府以天文數字對美6108億三項軍購案，很可能就是此次被打壓的原因之一。
謝公秉嚴正希望AIT出面說明，不要迴避問題、轉移焦點。他還說，如果不出來說明，就是傷害美國自由民主開放的普世價值。
他最後呼籲，民進黨政府不要碰到美國、日本就失去國格，要悍衛國民尊嚴。他強調，花蓮縣政府願為國家外交打拚，卻被AIT打壓，民進黨若不出來講話，「代表你勾串AIT打壓政治立場不同的人。」