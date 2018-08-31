印尼盾貶至亞洲金融危機來低點 央行進場干預

荷蘭國際集團（ING Groep NV）駐新加坡經濟學家薩克帕（Prakash Sakpal）指出：「印尼對外支付部位疲軟，特別是經常帳赤字，因此相對於其他新興市場，印尼盾低於市場表現。」但「現在的情況和20年前，亞洲爆發危機時大不同，當時印尼盾對外信譽更為疲弱。」

彭博報導，印尼盾兌美元貶至14750印尼盾兌1美元，創下1998年亞洲金融危機以來最低水準，基準公債殖利率則上升10個基點，來到2016年以來最高。雅加達綜合股價指數一度挫跌達1.3%。

（中央社雪梨31日綜合外電報導）印尼盾今天貶至20年來低點，引發印尼央行進場干預。阿根廷和土耳其貨幣暴跌引發市場關切經常帳赤字高掛的新興國家。

投資人拋售土耳其和阿根廷資產，導致經常帳高掛赤字的國家，像是印尼和印度的貨幣和債券遭池魚之殃。阿根廷披索暴跌、土耳其里拉崩貶，打亂印尼央行5月中以來4度升息帶來的市場穩定。央行升息吸引外資回流印尼債市。

根據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch），近來這波賣壓對印尼央行造成再度升息壓力。

美銀美林駐新加波經濟學家納谷薩（Mohamed FaizNagutha）說：「我們預期（央行）肯定還會升息，至於確切幅度要看外部環境，而不是國內基本面。」

印尼央行負責貨幣管理的執行董事亨達薩（NanangHendarsah）表示，印尼央行進場，出手干預匯市和債市。

印尼盾在美元升值和美債殖利率攀升下，首次面臨壓力，今年以來累計貶值7.8%。美中貿易緊張升高，加上土耳其里拉崩貶，加重印尼盾貶勢。印尼盾是今年亞洲表現第2差的主要貨幣，僅次於印度盧比。

印度盧比也貶至歷史新低，來到71.035盧比兌1美元，將創下3年來最大單月貶幅。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070831