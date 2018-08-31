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情侶熱線手機講不停　耳鳴上身聽力倒退嚕

記者陳鴻謙／台北報導2018/08/31 15:37
▲許多熱戀情侶喜歡用手機煲電話粥、用語音傳Line，一通電話下來時間可能長達2至3小時，當手機緊貼著耳朵，會直接承受電磁波的干擾。（圖／ingimage）
▲許多熱戀情侶喜歡用手機煲電話粥、用語音傳Line，一通電話下來時間可能長達2至3小時，當手機緊貼著耳朵，會直接承受電磁波的干擾。（圖／ingimage）

自從手機問世後，越來越多人出現耳鳴困擾。一項研究顯示，長時間使用手機的族群，約9成5有耳鳴困擾；如果過去曾有耳鳴症狀，又長時間使用手機，容易增加耳鳴復發的頻率。研究人員認為，這可能是因為電磁波干擾耳朵細胞，進而引發聽覺神經受損，因此建議民眾使用手機接聽電話時間不宜過久，且最好左右耳輪替，避免單耳承受過大電磁波壓力。

資深耳鼻喉科醫師李宏信根據門診觀察發現，許多熱戀情侶喜歡用手機煲電話粥、用語音傳Line，一通電話下來時間可能長達2至3小時，當手機緊貼著耳朵，會使耳朵直接承受電磁波的干擾，且電話在接通時，電磁波最為強烈，若長期電話接聽時間過長，也容易導致聽覺神經容易受損甚至有些人的耳朵會產生耳鳴、聽不清楚的情況。

李宏信表示，耳鳴背後隱藏多種因素，像內耳血液循環不佳、受阻，中耳積水演變成中耳炎，神經老化、機能退化等，都可能引起耳鳴症狀。以中、壯年族群為例，最常見原因為工作、生活壓力太大而引發內耳血管收縮、血流不順，進一步導致耳朵耳鳴、重聽，治療就得針對這些原因用藥。

患者如果是因內耳血流不順造成耳鳴，醫師通常會使用幫助血液循環通暢藥物、神經活化營養補充劑等，協助恢復內耳血流穩定，並修復受損神經、避免血管過度收縮，干擾聽覺神經養份補給。服藥治療通常需要2至3個月，才會逐漸改善，有些情況較為嚴重的患者，甚至要持續用藥1至2年的時間，情況才得以好轉。

會造成產生耳鳴的原因很多，包括頭部撞傷、打靶、鞭炮等之聲響傷害，病毒傳染、藥物中毒、過勞、焦慮、生活壓力...等都有可能會造成耳鳴，特別是聲響外傷，如在噪音環境中工作，或在大聲的演奏下，導致耳朵受傷而耳鳴，但最常見的是長期使用手機與耳機者，以及耳機聽音樂過久，最易造成耳鳴，而長時間的耳鳴也將逐漸破壞聽神經而使耳鳴聲變大，因此每個人應該保護耳朵不要受到聲響傷害，尤其是使用手機，3C 產品者，應拿捏使用時間，音量也不宜太大，最好也必須與耳朵保持距離，相較之下，塞入式的耳機，最容易帶來傷害，因為聲音直接經過耳邊，將聲波震動傳到耳蝸牛體及神經，造成直接震傷。

在預防上除了不要過度使手機、3C 產品，尚須保持身體健康的良好習慣外，生活上也須調適，不要太勞累、焦慮、減少工作壓力，不要生氣...等，多休息才可以走更遠的路，也是很重要的。

長時間使用耳機、手機等會造成耳鳴，而耳鳴聲由小變大，長期則會影響聽力逐漸衰退而造成重聽或失聰，除減少造成耳鳴的因素外，還須長時間服藥治療，其藥物作用為，使血管擴大通順外，尚須使血管之滲透作用以利氧氣或養分滲入組織，並供給營養，復活神經增生劑等都有意義使血管通暢，神經再生而減少耳朵的傷害，可促進聽覺神經的改善及復活，而達到痊癒的目的。

李宏信提醒，當出現耳鳴症狀，應即早就醫，一旦錯過黃金治療期，聽覺神經受損就越難挽回。此外，耳鳴對於生活品質的影響甚鉅，越早開始接受治療，才能避免情況持續惡化。耳鳴初期症狀輕微，最容易受患者忽視，隨著發病時間拖長，耳鳴甚至轉趨尖銳，頻率增加，也有患者是24小時都在耳鳴，非常痛苦。因此建議民眾有耳鳴症狀，第一步建議諮詢專業醫師，釐清真正病因，並配合醫囑按時用藥減緩耳鳴帶來的不適。

家醫科醫師李政道叮嚀，民眾有耳鳴困擾，平常要盡量舒壓，生活作息要規律，避免熬夜、接觸過大噪音及長時間讓耳朵受電磁波干擾。另外，也要減少過於辛辣、刺激食物，當合併出現頭痛等其他症狀，一定要盡快接受檢查，找出病因，多爭取黃金治療時效。
 

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字耳鳴手機耳機耳鼻喉科李宏信醫師
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