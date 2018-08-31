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天熱孩子吃不下　中醫建議沁脾開胃促食慾

生活中心／綜合報導2018/08/31 17:45
▲「沁脾開胃飲」材料包括：烏梅、山楂、洛神花、桂花、甘草、炒麥芽，係專門針對「飲食所傷型」患者所調製而成。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲「沁脾開胃飲」材料包括：烏梅、山楂、洛神花、桂花、甘草、炒麥芽，係專門針對「飲食所傷型」患者所調製而成。（圖／台北慈濟醫院提供）

天熱高溫，許多人習慣來1杯冰涼冷飲，消暑解渴，不過，中醫師提醒，小朋友、青少年夏天應該少喝冷飲，少吃生菜沙拉、冰沙等生冷食物，否則胃黏膜血管收縮，胃液分泌減少，阻礙脾胃的化濕功能，以致食慾變差，影響發育。

10歲的婷婷體型瘦小，原本食量就不多，最近因為天氣炎熱，吃得就更少了，媽媽擔心她吃太少，影響身高發育，因此陪同就醫希望透過中醫調理身體，提高食慾。台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖子嫻指出，婷婷原本脾胃功能就不好，媽媽擔心她不夠營養，常常勉強她再多吃一些，導致腸胃消化不良，再加暑熱天氣，喜歡喝冷飲解渴，導致「脾胃被飲食所傷又感受暑濕」，食慾更差。

廖子嫻說明，依照中醫理論，人體的脾胃是消化食物和運化營養、水溼等重要場所，台灣氣候潮溼、夏季酷熱，潮溼和暑熱交替，容易阻滯氣機、損傷陽氣，體內的溼氣無法排出，會增加脾的負擔。由於脾胃互為表裡，如果脾受溼阻，胃也連帶受影響，導致食慾不振、消化不良、腹瀉、便祕、頭腦昏重、身體疲倦、四肢痠重無力等不適症狀，這可能嚴重青少年的發育。

一般來說，夏季厭食可分為4種類型，包括感受寒邪型、感受暑濕型、飲食所傷型以及脾胃虛弱型。其中又以「飲食所傷型」最為常見，患者平時吃得過於油膩豐盛、用餐無定時定量，以致食慾不振、噁心欲嘔、伴隨口氣重、大便不通或大便臭，建議多喝「沁脾開胃飲」來提高食慾。

廖子嫻指出，「沁脾開胃飲」材料包括：烏梅、山楂、洛神花、桂花、甘草、炒麥芽，係專門針對「飲食所傷型」患者所調製而成。大部分為酸性食物，可以促進人體分泌消化液、唾液。「沁脾開胃飲」適合男女老少，除了可以改善夏天飲食不當造成的腸胃不適，也適合平常用餐沒有定時定量、腸道疾病引起上吐下瀉後的食慾不振，或是單純胃口不開的人。

不過，廖子嫻提醒，每個人的體質和症狀不同，應先經過中醫師的診斷及評估，例如，容易胃食道逆流者就不宜空腹飲用。平日應該少吃油膩和寒涼的食物，均衡飲食，且定時定量，才能顧好脾胃。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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