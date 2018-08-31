HUSH挑戰手語眼神超殺　為「這件事」整天空腹

曾為張惠妹、徐佳瑩打造膾炙人口歌曲，因此被譽為「天后御用創作才子」的創作歌手HUSH，將於9月14日推出睽違3年的第二張個人創作專輯《換句話說》，不僅依舊一手包辦詞曲，這次更升格為專輯製作人，將三年來的生活感觸轉化為音樂能量，整張專輯十首歌從〈怎麼開始的〉揭開一天的序幕，到第十首歌〈夢遊〉如同一天的結束。如夢似幻、睡睡醒醒，看起來是在重複卻又好像每天都是新的一天。

HUSH擔任專輯製作人，《換句話說》也打破以往專輯呈現方式，邀請到知名設計師方序中擔任創意總監，從日常生活的五感眼、耳、鼻、舌、觸覺以及心，把「換句話說」的概念全面串聯。

此外，HUSH在MV中首次挑戰手語，他坦言一開始相當緊張，在MV拍攝前不僅反覆觀看教學影片，更上網和網友討論，幸好MV成果讓導演相當滿意，專注的眼神更引來一旁工作人員直呼：「眼神好殺！」但HUSH也透露，因為MV拍攝地點離母校真理大學很近，所以拍攝當天他刻意整天不吃東西，滿腦子只想著收工後要帶劇組人員回母校附近大啖懷念的校園美食。



▲HUSH還為MV挑戰手語。（圖／相知音樂提供 , 2018.08.31）