網路世界好友多　現實仍有8成5感到無助

英國青年慈善組織調查1000名18至25歲的年輕人心理狀態，結果顯示，經濟與金錢壓力是英國的年輕人們最大壓力源，其他壓力來源依序是「對未來的擔憂」、「外表」、「體重」、「健康」等。研究指出，英國年輕人每天感到壓力過大的平均時間超過6個小時，有6成7的年輕人承認，曾遇到問題，卻感到沒有人可以依靠、提供協助。而有1成認為，沒有人可以分擔他們的焦慮，必須獨自面對自己的恐懼。

雖然已經成年，不過18至25歲的年輕世代，實際上內心世界卻充滿焦慮、寂寞，一項英國研究調查指出，金錢是年輕人最大煩惱之一，在社交平台上的朋友平均165人，但仍有85%會感到孤單，實際上可求助的對象平均只有4人。

值得一提的是，縱然網路社群發達，卻並未拉近人與人之間的距離，有4成以上受訪者認為，社群媒體更加劇了自己的擔憂和壓力，其中超過一半的人指出，社群媒體讓他們感受到更多的壓力，必須強迫自己跟上其他人腳步。衛生福利部桃園療養院兒童精神科主治醫師陳質采指出，這個年紀的成年人處境尷尬，開始需要對自己的行為完全負責，且接受經濟（如房租、水電瓦斯等生活開銷），以及職場人際應對等壓力。

此外，處於網路世代，許多年輕人熱衷於社群活動，常與網友互動，但如果心理不夠成熟，或是無法消化網友們的意見，反而容易產生更大的壓力，如何給予足夠的支持或解決辦法，成為年輕世代重要的課題。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提醒，年輕人在面對網路大量的訊息時，應該提升辨識能力，確認訊息的真實性，而不是一味地盲從，甚至在貼文留言謾罵。

另外要更加值得注意的是，父母、師長在接到年輕人求助訊息時，應該認真以對，不可讓年輕人覺得被敷衍或被當成玩笑，否則只會讓他們的心靈更加封閉。