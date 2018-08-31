新南向旅遊更安心 台大醫院設健康諮詢專線

（中央社記者張茗喧台北31日電）民眾到泰國、馬來西亞等新南向國家旅遊，身體不舒服卻不知該找誰問。台大醫院今天宣布成立新南向人員健康服務中心，不僅出國前可做健檢、打疫苗，在國外有健康疑問也可打專線諮詢。

台大醫院今天舉辦「新南向人員健康服務中心」啟動儀式，台大醫院院長何弘能表示，院內開辦旅遊醫學門診已長達10多年，近期接受衛生福利部疾病管制署委託，整合院內相關資源成立全新服務中心，提供更完整的醫療照顧。

根據疾管署統計，去年全台境外移入傳染病共718例，其中有89%來自新南向國家，以印尼238例、越南120例及菲律賓88例最多，最常見疾病包括登革熱、阿米巴性痢疾、桿菌性痢疾等。