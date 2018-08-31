新南向旅遊更安心 台大醫院設健康諮詢專線

（中央社記者張茗喧台北31日電）民眾到泰國、馬來西亞等新南向國家旅遊，身體不舒服卻不知該找誰問。台大醫院今天宣布成立新南向人員健康服務中心，不僅出國前可做健檢、打疫苗，在國外有健康疑問也可打專線諮詢。
台大醫院今天舉辦「新南向人員健康服務中心」啟動儀式，台大醫院院長何弘能表示，院內開辦旅遊醫學門診已長達10多年，近期接受衛生福利部疾病管制署委託，整合院內相關資源成立全新服務中心，提供更完整的醫療照顧。
根據疾管署統計，去年全台境外移入傳染病共718例，其中有89%來自新南向國家，以印尼238例、越南120例及菲律賓88例最多，最常見疾病包括登革熱、阿米巴性痢疾、桿菌性痢疾等。
台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳指出，未來民眾若要到印度、印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等6個新南向國家旅遊或派駐當地，出國前可以到該中心進行健康檢查、疫苗接種、傳染病及急、慢性疾病照護諮詢。
此外，該中心也成立諮詢專線，分為國內專線（02-23123456#66607）及海外Skype電話（+886-910135331），由海外健康管理師及海外諮詢醫師提供諮詢服務，諮詢時間為平日上午9時至下午5時。
台大醫院照顧到新南向國家的台灣人，台北榮總今天也宣布9月1日起將增設「新住民特別門診」，照顧來台灣打拚的新住民。
北榮院長張德明表示，新住民在台就醫，語言不通是最常面臨的問題，因此新住民特別門診不僅在診間內備有多國語言翻譯系統，可翻譯多達18種語言，也將手術或檢查常用同意書翻譯成越南文、印尼文、泰文等，未來將推廣至其他醫學中心，讓新南向國家新住民在台就醫更便利。（編輯：黃于）1070831