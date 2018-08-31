鹽炒提出美味香甜　中埔黃金板栗閃亮登場

中埔鄉社口村內埔地區為當地黃金板栗主要產地，種有25公頃，為全國栗子最大的產地，每公頃產量約在3000公斤左右。目前正值生產期，栗子樹上結實纍纍，果實飽滿質優。

嘉義中埔特產黃金板栗，口碑極佳，之前量少，有錢買不到，今年因天候佳，不但產量豐足且質優，8月31日中埔鄉農會特地召開記者會，宣佈黃金板栗閃亮登場，盛產期為中元至中秋期間，賞味手腳要快。



▲中埔農會為黃金板栗設計精美禮盒，好做為伴手禮。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.08.31）

中埔鄉農會總幹事李碧雲指出，民國93年在該會的輔導下，成立全國唯一一個栗子產銷班，是北半球緯度最南端的板栗產地。中埔鄉的栗子從日治時期就開始種植，經過幾十年來的淘汰與選拔，留下來的精華品種就是中埔黃金板栗，產期大約為每年農曆七月半至中秋節前後，果仁飽滿、果肉香甜是最大特色。



▲黃金板栗直接炒熟食用或做成各式料理都非常適合。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.08.31）

中埔鄉長李碧菁表示，栗子含豐富纖維質、鈣質、維生素、荷爾蒙，且口感鬆軟、料理方式又多樣化，可以煮成甜湯、山藥栗子排骨，栗子米糕等等，不過李碧菁個人則偏好直接用鹽炒的料理方式，說是可以直接品嚐到黃金板栗紮實口感和甜美滋味。

嘉義縣長候選人翁章梁在記者會中透露愛妻也十分喜愛吃栗子，吃了中埔黃金板栗之後才知道栗子可以這麼好吃，翁章梁說，板栗樹種下後需六年才能採收，且栗子未處理前，被有著硬刺的果皮包覆，採收和剝皮不易，所以能吃到已料理好的栗子是多麼難得的。



▲黃金板栗果實外有長滿硬刺的果皮包覆，採摘處理不易。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.08.31）

中埔鄉農會還特別為黃金板栗設計了精美禮盒，長年來已成為中秋最佳伴手禮，喜愛品嚐栗子的民眾，中埔的黃金板栗絕對不可錯過。