重慶高鐵站像迷宮 帶路成了一門生意

報導指出，跟隨出站人流，步行300多公尺來到計程車上客區。晚上6時許，等車的旅客已排成100多公尺長的S形隊伍，但10分鐘內，僅有5輛計程車前來。按這樣的速度，隊尾的旅客至少要排隊一兩個小時才能搭上車。

一名計程車司機說，西站位置太偏遠，運輸管理部門要求他們只能在停車場內指定的區域上客，但是停車場長年擁堵，「我們平時都不願意來」。

新華網報導，重慶西站停車場入口處，計程車和接送的車輛排起長隊。出站旅客抱怨，至少要等一兩個小時才能搭到車，「再也不想來這麼奇葩的高鐵站了」。

（中央社台北31日電）陸媒報導，中國大陸西部最大客運站的重慶高鐵站（西站），今年1月25日風光啟用後，卻因為旅客出站難、動線如迷宮備受詬病。站內甚至出現一門新生意，那就是帶旅客抄捷徑搭公車。

據報導，旅客還指控有計程車就地喊價，不接受就拒載。

一名現場義交指出，重慶西站遠離城區，由於地鐵尚未開通，旅客出站一般需要搭車或坐公車。傍晚以後是西站長途旅客到達的高峰時段，排隊也很難搭到計程車，「我都建議他們先坐一站的公車再在外面打車，這是最省時間的方法」。

報導指出，重慶西站公車站場位於地下一層，距離出站檢票口數百公尺。但西站的設計很怪異，從樓上的出發口到樓下竟沒有步行通道，開車都要走幾公里。

現場可以看到，由於在客流高峰時段缺乏相應的疏導，一些不知如何出站的乘客選擇翻越護欄和圍墻，大量旅客迷路甚至催生出「收費帶路出站」等令人難以想像的現象。

據報導，「帶路人」會帶旅客先跨過隔離帶走上還未投入使用的高架匝道，步行300多公尺後，翻過一面約1公尺高的圍墻，再穿過一片草地、走下天橋，大概7、8分鐘可到達公交車站。帶路費一人收人民幣10元（約新台幣45元）。

一名「帶路人」說，她帶旅客走的都是野路，一般人都找不到。她是周邊的居民，和她一樣收費指路的同行還有十多個；「西站是個大迷宮，迷路的旅客很多，一天下來能掙個一兩百元」。

報導引述重慶西站管委會主任周德華表示，由於重慶西站採取「邊運營，邊建設」的模式，目前只開通了一期工程，相關的配套交通還不完善，這是目前出行不便的主要原因。

他說，原本設計的是公車承擔60%的出站客流量，但實際上只承擔20%，有一半左右的旅客傾向使用網約車出站，這是他們規劃設計時沒想到的。

重慶西站投資發展有限公司總經理岳炳南表示，重慶西站原本規劃有兩條地鐵，但是沒能和高鐵站一起完工，最近西站綜合交通樞紐二期工程及軌道環線、五號線建設開工，封閉了站前部分路段，出站交通條件隨之惡化。

由於全部工程至少要到2020年才能完工，在此之前，重慶西站「出站難」的現象仍將持續。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070831