NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

台股盤後─萬一支撐強 周、月K線收紅 下周仍有攻堅

鉅亨網2018/08/31 14:17
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (31) 日大盤收黑且出現成交量能停滯不前的走勢，盤中一度跌近百點，不過尾盤多頭回神，指數收斂跌幅，終場下跌 29.81 點或 0.27%，指數收在 11063.94 點，成交值 1200.67 億元，收盤指數站上 5 日線，同時，周、月 K 線皆收紅，周線更留長下影線。

MSCI 季度調整今日尾盤調整生效，台股尾盤爆出 400 億元的大量急拉，形成對指數的拉抬，急拉重點在台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及面板雙虎、大型金控股族群等。

證券分析師黃漢成指出，台股中期均線收紅，代表下檔有極強大支撐，預估下周台股仍將震盪向上；尤其外資在台股期貨及現貨的操作心態仍偏多，有利指數攻堅；不過，分析師張陳浩則認為，台股雖然站上 5 日線，但下周大盤前半周將面臨整理，下半周才有反攻機會。

黃漢成並強調，下周台股領軍族群將在半導體及 IC 設計族群之上。

台股今天早盤集中市場加權股價指數開在 110.37.26 點，最高 11063.94 點，最低 10987.68 點，終場收在 11063.94 點，較昨日下跌 29.81 點或 0.27%，市場成交值 1200.67 億元，盤中太陽能、PCB 等族群表現強勢，但台積電終場下跌 7.5 元，以 256 元作收；大立光 (3008-TW) 下跌 40 元，以 4705 元作收。

蘋果今年新一代的 iPhone 新機將在美國時間 9 月 12 日正式發表，市場也關注相關蘋果零組件供應鏈股價的走勢，華通 (2313-TW) 收漲，以 29.4 元作收；嘉聯益 (6153-TW) 收黑，以 50.9 元作收。

MSCI 季度調整今天盤後生效，權重調整個股包括調升新光金 (2888-TW)、南亞科 (2408-TW)、群光 (2385-TW)、瑞昱 (2379-TW)、國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、台新金 (2887-TW)、中裕 (4147-TW)、開發金 (2883-TW)；調降日月光投控 (2311-TW)、元大金 (2885-TW)、聯發科 (2454-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、旺宏 (2337-TW)、宏達電 (2498-TW) 等。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股盤後headline
貝萊德自已招了：我們支持特...波音贏得五角大廈8.05億...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan