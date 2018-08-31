台股盤後─萬一支撐強 周、月K線收紅 下周仍有攻堅

台股今 (31) 日大盤收黑且出現成交量能停滯不前的走勢，盤中一度跌近百點，不過尾盤多頭回神，指數收斂跌幅，終場下跌 29.81 點或 0.27%，指數收在 11063.94 點，成交值 1200.67 億元，收盤指數站上 5 日線，同時，周、月 K 線皆收紅，周線更留長下影線。

MSCI 季度調整今日尾盤調整生效，台股尾盤爆出 400 億元的大量急拉，形成對指數的拉抬，急拉重點在台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及面板雙虎、大型金控股族群等。

證券分析師黃漢成指出，台股中期均線收紅，代表下檔有極強大支撐，預估下周台股仍將震盪向上；尤其外資在台股期貨及現貨的操作心態仍偏多，有利指數攻堅；不過，分析師張陳浩則認為，台股雖然站上 5 日線，但下周大盤前半周將面臨整理，下半周才有反攻機會。