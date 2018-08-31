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娛樂

徐佳瑩堅持進沙洲　漲潮水淹膝蓋差點回不去

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/31 17:53
▲徐佳瑩特別跑到洲子灣拍攝演唱會宣傳。（圖／亞神音樂提供 , 2018.08.31）
▲徐佳瑩特別跑到洲子灣拍攝演唱會宣傳。（圖／亞神音樂提供 , 2018.08.31）

徐佳瑩的《2018是日救星旗艦返航版》演唱會，12月1日返場台北小巨蛋、12月15日則在高雄漢神巨蛋，她日前特別為這兩場演唱會拍攝前導短片，天未亮就抵達位於北海岸的洲子灣取景，影像中出現白馬和沙洲，恰呼應她生涯重要作品〈身騎白馬〉及〈失落沙洲〉。

而徐佳瑩為了搶拍沙洲鏡頭，在尚未漲潮時隻身涉水走進沙洲，但拍攝時眼見浪花節節漲起，讓同事們好焦急，但她求好心切，堅持美美入鏡，眼見沙洲從滿月變成鳳眼、又從鳳眼變為咪咪眼形狀，大家趕緊要徐佳瑩：「回來吧！別再撐了！」她見夕陽光線無限好，硬是再多拍了幾個鏡頭，才匆匆跑回來，驚訝發現原本是逐浪的沙灘，卻淹到她膝蓋了，有點嚇到，因此她自認錯誤示範，呼籲大家到海邊千萬小心。


▲徐佳瑩因堅持多拍一點美景，差點回不了岸上。（圖／亞神音樂提供 , 2018.08.31）

徐佳瑩《心裡學》專輯在今年的金曲獎上收穫滿滿，不僅讓她拿下金曲歌后，並勇奪最佳國語專輯獎，經過數張專輯的磨練，她靠著對音樂的熱情，築夢踏實，終於走到理想的境地，她依然不停歇，除了日常工作滿檔，也不曾忘記和粉絲的約定，馬不停蹄展開北高兩場演唱會事宜，工作已經滿到明年農曆年，但還要將《是日救星》巡演開拔至成都和深圳，可說是一刻也不得閒。

徐佳瑩透露，《2018是日救星旗艦返航版》跟巡演不同的是升級，不但將大幅度翻新服裝造型，更加入了專輯《心裡學》裡數首新歌，和首場有很大的不同。


▲徐佳瑩的《2018是日救星旗艦返航版》演唱會，12月1日將回到台北小巨蛋舉辦。（圖／亞神音樂提供 , 2018.08.31）

關鍵字徐佳瑩2018是日救星旗艦返航版身騎白馬失落沙洲
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