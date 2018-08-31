徐佳瑩堅持進沙洲　漲潮水淹膝蓋差點回不去

徐佳瑩的《2018是日救星旗艦返航版》演唱會，12月1日返場台北小巨蛋、12月15日則在高雄漢神巨蛋，她日前特別為這兩場演唱會拍攝前導短片，天未亮就抵達位於北海岸的洲子灣取景，影像中出現白馬和沙洲，恰呼應她生涯重要作品〈身騎白馬〉及〈失落沙洲〉。

而徐佳瑩為了搶拍沙洲鏡頭，在尚未漲潮時隻身涉水走進沙洲，但拍攝時眼見浪花節節漲起，讓同事們好焦急，但她求好心切，堅持美美入鏡，眼見沙洲從滿月變成鳳眼、又從鳳眼變為咪咪眼形狀，大家趕緊要徐佳瑩：「回來吧！別再撐了！」她見夕陽光線無限好，硬是再多拍了幾個鏡頭，才匆匆跑回來，驚訝發現原本是逐浪的沙灘，卻淹到她膝蓋了，有點嚇到，因此她自認錯誤示範，呼籲大家到海邊千萬小心。