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中央社

共和黨眼中釘 美參議員籲對谷歌重啟調查

中央社2018/08/31 14:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社舊金山／華盛頓30日綜合外電報導）美國共和黨聯邦參議員海契今天要求聯邦貿易委員會，針對科技巨擘谷歌重新展開反托拉斯調查。美國總統川普曾誓言要打擊他所謂社群媒體公司的政治言論審查。

參議院財政委員會（Senate Finance Committee）主席海契（Orrin Hatch）致函聯邦貿易委員會（FTC）主席塞門斯（Joseph Simons），信中提到數篇新聞報導，報導指出谷歌（Google）反競爭行為和隱私條例的相關投訴。

信中寫道：「從聯邦貿易委員會調查結束後的5年內，市場可能還有其他重大變化，包括轉向到行動裝置平台。」

這封信件公布後，谷歌母公司Alphabet的股價沒有太大變動。Alphabet則拒絕發表評論。

路透社報導，川普在印第安納州艾凡斯市（Evansville）一場類似競選活動的集會上表示，他的政府支持言論自由權，並警告說，社群媒體巨頭不被允許「控制我們能看到與不能看到的東西」。

川普指出：「你們看看谷歌、臉書（Facebook）、推特（Twitter）和其他社群媒體巨擘，我明確表示，我們國家不能容忍政治審查、黑名單及操控搜尋結果。」

谷歌一直是川普及共和黨國會議員鎖定的目標，他們聲稱谷歌打壓保守派的聲音。

2013年1月，聯邦貿易委員會沒有發現任何證據，可證明谷歌在搜尋結果頁面不公平呈現偏袒自己的內容，並矮化競爭對手的內容。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1070831

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