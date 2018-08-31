亞運／不只女足踢進4強　台灣裁判游銘訓也成第一人

這次雅加達亞運不只中華女足睽違20年重返亞洲4強，來自台灣的裁判游銘訓更是台灣足球史上第一人，他在亞運男足四強賽日本對上阿聯酋的比賽中執法，這是台灣裁判執法過最高等級的國際賽。
游銘訓表示：「平時任職於新北市秀峰國小，已經第三次參加亞洲運動會，這次參與雅加達亞運總共有52位裁判及助理裁判，不只各隊或是各球員在爭取最好成績，各國的裁判也是競爭激烈，希望能夠執法等級最高的賽事，仁川亞運時最高執法至八強賽，這次有機會執法到本次賽事十分關鍵的四強賽，不但是裁判導師對於我的肯定，更是台灣裁判可以在國際足球賽事最好宣傳。」
▲足球國際裁判，來自台灣的游銘訓。（圖／中華足協提供）
台灣足球裁判人才養成不易，除了忍受風吹日曬 雨淋之外，平時的體能訓練及健康保持更是不容易。此外，國際裁判的英文能力也是非常重要，畢竟在賽場上，要同時與來自不同國家的球員溝通外，也有可能與不同國籍的助理裁判搭檔。
一個剛加入裁判家庭的Ｃ級裁判，起碼需要五年的時間才能順利考取Ａ級國家裁判，而考上FIFA國際裁判的佼佼者，往往都是經歷過上百場國內賽事洗禮後，才獲取其資格的裁判翹楚。反觀來說，裁判工作是極好訓練個人溝通、抗壓的方式之一，畢竟賽場上瞬息萬變，而裁判們必須要保持良好的思緒，才能處理好重要賽事。