NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

人物側寫》工運信仰者還是背叛者　楊偉中的政治路

記者戴祺修／台北報導2018/08/31 15:37
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）

不當黨產委員會委員楊偉中日前驚傳為救女溺水辭世，享年47歲，回顧楊偉中一生，投身野百合學運與工運，後加入國民黨，但又因為太陽花學運與國民黨漸行漸遠，最後加入黨產會，被藍軍支持者視為汪精衛翻版，楊的一生可算是多采多姿，政治路上也堅持自己的理念，不被藍綠所拘束。

楊偉中1971年出生於嘉義，高中就讀於建國中學，隨受考上台灣大學法律系，但就學期間忙於社會運動，大三轉到社會系後仍是肄業，再來以同等學力報考研究所，畢業於國立政治大學台灣史研究所。

野百合學運時，楊偉中與羅文嘉、馬永成等人共同為理想中的台灣民主自由社會打拼，當其他野百合世代紛紛進軍政壇時，楊偉中選擇另外一條更為艱辛的道路「投身工運」，歷職工人民主協會、全國產業總工會、臺灣鐵路工會等工運團體，更因為參與反高學費遊行，在教育部前與警察衝突、扭打遭到逮捕，被法院一審判決拘役59天。

在2006 年，楊偉中與時任年代主播、有耐斯集團小公主之稱的的陳以真結婚，這讓楊偉中過去的左派運動的夥伴認為是一大背叛，更被質疑到底是革命還是靠向資本家？

國民黨前發言人楊偉中與年代新聞主播陳以真。（圖／江昱逵製，2017.7.26）

更讓楊偉中被視為是社運工運界「叛徒」的事情，是2013年他加入國民黨，並擔任馬英九競選黨主席辦公室和國民黨雙料發言人，2014年陳以真宣布投入嘉義市長國民黨初選後，楊偉中也辭去黨職，等到2015年楊才再次回鍋黨中央，接下文傳會副主委一職。

原本希望用社運精神從體制內改革國民黨的楊偉中，最終還是與國民黨漸行漸遠，2014年發生的太陽花學運，楊偉中對於行政院處理方式不表認同，更對最後流血衝突感到痛心； 楊偉中當時表達「任何的暴力、任何的流血都是不希望的」、「問題的責任不在學生」、「馬先生曾有機會帶領台灣走上和解共生的大道，但機會已失。」等言論，被認為是公開砲轟一手提拔他的前總統馬英九，也讓藍軍支持者非常不諒解楊偉中。

▲太陽花學運時，楊偉中發言力挺，讓藍軍支持者十分不諒解。

2016年6月國民黨與楊偉中緣分盡了，當時考紀會開除楊偉中黨籍，讓楊偉中認為是對不起妻子陳以真，而更讓藍軍支持者憤怒的是，當2016年總統、立委大選國民黨全面潰敗之後，民進黨政府成立不當黨產處理委員會要清查國民黨黨產，而曾任國民黨文傳會副主委的楊偉中出任黨產會委員，讓黨產會擁有藍營背景人士，這也讓藍軍支持者痛批楊偉中更勝民國初年的漢奸汪精衛。

不論楊偉中的政治路上是藍是綠，是工運份子還是背叛者，在楊偉中為了拯救溺水愛女而犧牲自己時，偉大的父愛還是會蓋過政治上的紛紛擾擾。

關鍵字楊偉中陳以真國民黨工運太陽花野百合
丁守中批柯文哲：你又懂什麼！傅訪美簽證遭拒　AIT還扣護照

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan