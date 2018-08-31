人物側寫》工運信仰者還是背叛者　楊偉中的政治路

野百合學運時，楊偉中與羅文嘉、馬永成等人共同為理想中的台灣民主自由社會打拼，當其他野百合世代紛紛進軍政壇時，楊偉中選擇另外一條更為艱辛的道路「投身工運」，歷職工人民主協會、全國產業總工會、臺灣鐵路工會等工運團體，更因為參與反高學費遊行，在教育部前與警察衝突、扭打遭到逮捕，被法院一審判決拘役59天。

楊偉中1971年出生於嘉義，高中就讀於建國中學，隨受考上台灣大學法律系，但就學期間忙於社會運動，大三轉到社會系後仍是肄業，再來以同等學力報考研究所，畢業於國立政治大學台灣史研究所。

不當黨產委員會委員楊偉中日前驚傳為救女溺水辭世，享年47歲，回顧楊偉中一生，投身野百合學運與工運，後加入國民黨，但又因為太陽花學運與國民黨漸行漸遠，最後加入黨產會，被藍軍支持者視為汪精衛翻版，楊的一生可算是多采多姿，政治路上也堅持自己的理念，不被藍綠所拘束。

在2006 年，楊偉中與時任年代主播、有耐斯集團小公主之稱的的陳以真結婚，這讓楊偉中過去的左派運動的夥伴認為是一大背叛，更被質疑到底是革命還是靠向資本家？

國民黨前發言人楊偉中與年代新聞主播陳以真。（圖／江昱逵製，2017.7.26）

更讓楊偉中被視為是社運工運界「叛徒」的事情，是2013年他加入國民黨，並擔任馬英九競選黨主席辦公室和國民黨雙料發言人，2014年陳以真宣布投入嘉義市長國民黨初選後，楊偉中也辭去黨職，等到2015年楊才再次回鍋黨中央，接下文傳會副主委一職。

原本希望用社運精神從體制內改革國民黨的楊偉中，最終還是與國民黨漸行漸遠，2014年發生的太陽花學運，楊偉中對於行政院處理方式不表認同，更對最後流血衝突感到痛心； 楊偉中當時表達「任何的暴力、任何的流血都是不希望的」、「問題的責任不在學生」、「馬先生曾有機會帶領台灣走上和解共生的大道，但機會已失。」等言論，被認為是公開砲轟一手提拔他的前總統馬英九，也讓藍軍支持者非常不諒解楊偉中。

▲太陽花學運時，楊偉中發言力挺，讓藍軍支持者十分不諒解。

2016年6月國民黨與楊偉中緣分盡了，當時考紀會開除楊偉中黨籍，讓楊偉中認為是對不起妻子陳以真，而更讓藍軍支持者憤怒的是，當2016年總統、立委大選國民黨全面潰敗之後，民進黨政府成立不當黨產處理委員會要清查國民黨黨產，而曾任國民黨文傳會副主委的楊偉中出任黨產會委員，讓黨產會擁有藍營背景人士，這也讓藍軍支持者痛批楊偉中更勝民國初年的漢奸汪精衛。

不論楊偉中的政治路上是藍是綠，是工運份子還是背叛者，在楊偉中為了拯救溺水愛女而犧牲自己時，偉大的父愛還是會蓋過政治上的紛紛擾擾。