貿易戰何解 美專家：中國想妥協 又不想丟面子

（中央社台北31日電）美國的中國問題專家利明璋說，中國最近有關美中關係的討論都離不開一個主題，就是應否找到一個不太丟面子的方式向美國妥協，以及美國在貿易問題上的施壓是遏制中國崛起大戰略的一環。
美國之音（VOA）中文網今天報導，利明璋（BillBishop）是電子報「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人，也是美國政治新聞網站Politico評為10名美國最有影響力的其中一名「中國通」。
利明璋不久前去了一趟中國，回美後在日前發出的新聞通訊中表示，中國最近任何關於美中關係的討論都離不開一個主題，那就是「是否應該找到一個不太丟面子的方式向美國妥協，抑或是美國在貿易問題上對中國的施壓是美國多層面遏制中國崛起大戰略的一環」。
報導表示，目前看來，這種討論已經有所定論。
中共人民日報29日就發表國務院發展研究中心副主任隆國強題為「理性認識當前的中美貿易摩擦」的評論文章說，隨著美國將中國定義為「戰略競爭對手」，中美關係將發生深刻調整，美國對中國首輪500億美元商品的關稅「反映了美國遏制中國技術追趕的意圖」，透過「關稅戰、科技戰逼迫中國改變原有發展模式」。
此外，報導說，美國總統川普7月底與歐盟執委會主席榮科（Jean－Claude Juncker）發表美歐日要努力建成零關稅自貿區的聲明後，中國的輿論、特別是自媒體上瀰漫著一股悲觀氣氛，認為中國過早摒棄已故領導人鄧小平的「韜光養晦」策略，導致美國槍打出頭鳥。
中美貿易衝突今年爆發以來，中國官方對貿易戰的說法一直是中國不願打、不怕打、必要時不得不打。
中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘對美國之音表示，中國對美中貿易戰的判斷是美國想要改變中國的經濟發展模式。
他說，「高關稅還不是最重要的，最重要的是美國提出要求要改變中國的基本經濟制度。即使將來有休戰，這個措施不會改變，就是美國從現在開始，已經幾乎全面地遏阻中國的高技術貿易和發展。」
報導認為，從目前情況看來，美中貿易爭端越來越朝向一場3600億美元規模的空前貿易戰方向發展。
彭博（Bloomberg）30日援引多名消息人士說，川普希望在下週徵求公眾意見期結束後，儘早啟動對價值2000億美元中國輸美商品加徵25%關稅的措施。
彭博報導，白宮內部關於如何解決與中國貿易爭端的激烈討論似乎終有定論，對華鷹派已佔據上風。
美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在拿下與墨西哥的NAFTA（北美自由貿易協定）的談判後，川普有可能將對中國貿易談判交給這位以作風強悍著稱的談判手。（編輯：周慧盈/張淑伶）1070831