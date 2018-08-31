貿易戰何解 美專家：中國想妥協 又不想丟面子

（中央社台北31日電）美國的中國問題專家利明璋說，中國最近有關美中關係的討論都離不開一個主題，就是應否找到一個不太丟面子的方式向美國妥協，以及美國在貿易問題上的施壓是遏制中國崛起大戰略的一環。

美國之音（VOA）中文網今天報導，利明璋（BillBishop）是電子報「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人，也是美國政治新聞網站Politico評為10名美國最有影響力的其中一名「中國通」。

利明璋不久前去了一趟中國，回美後在日前發出的新聞通訊中表示，中國最近任何關於美中關係的討論都離不開一個主題，那就是「是否應該找到一個不太丟面子的方式向美國妥協，抑或是美國在貿易問題上對中國的施壓是美國多層面遏制中國崛起大戰略的一環」。