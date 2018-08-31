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中央社

貿易戰加劇MSCI降權重 台股力守11000點

中央社2018/08/31 14:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北31日電）受全球貿易戰風波再起，美歐股市大跌，MSCI季度調降台股權重今天生效，台股開低走低，尾盤跌幅收斂，力守11000點之上。

終場加權指數收在11063.94點，下跌29.81點，跌幅0.27%，成交值新台幣1200.67億元。8大類股當中，電子、造紙類股跌勢最明顯；台股週線上漲254.59點。

晶圓代工龍頭台積電收在256元，下跌2.85%。股王大立光收在4705元，下跌0.84%。系統組裝服務大廠鴻海收80.5元，下跌0.49%。

智慧顯示及觸控展正在舉行，參與展出的面板大廠友達收13.3元、群創收11.45元，都小漲。

元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，美國是否對中國銷美2千億美元商品課徵重稅，將在9月6日確定，加上美歐貿易也起風波，又逢新興市場國家土耳其、阿根廷貨幣大貶，不確定因素造成美歐股市大跌，影響台股表現。

她解釋，先前美國對中國銷美產品課徵重稅，並未包含台灣供應鏈廠商，但新鎖定的中國2千億美元銷美產品，就包括台灣部分電子股。

她說，若美國真要對中國銷美2千億美元商品課重稅，陸股將首當其衝，台股在中國大陸設廠的電子股跟著受影響，後續表現仍須再觀察。

不過，她認為，蘋果即將發表新機，美中兩國都不願對蘋果產品做出貿易制裁，避免重創自身產業及貿易，所以蘋概股表現仍可期待。（編輯：鄭雪文）1070831

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