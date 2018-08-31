蘋果新機銷售危機仍在 「反高通執行ITC排除令」申

《FOSS Patents》報導，週四 (30 日) 加州聖荷西 (SanJose) 聯邦地方法官 Lucy Koh 在消費者集體訴訟中，駁回原告試圖阻止高通 (QCOM-US) 獲得美國國際貿易委員會 (ITC) 排除令而提出的申請，此排除令將影響搭載英特爾 (INTC-US) 處理器的新款 iPhone 進口美國市場。

「在根本上來說，原告無法維持他們對初步禁令的要求，因為他們聲稱的損害是基於推測並且推理部分薄弱，還包括了多個獨立決策者的干預決策」Koh 法官提到。