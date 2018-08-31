遺愛人間！正妹消防員腦死器捐　國道警飛車護送

▲意外發生後，消防同仁紛紛在臉書留言替林女加油打氣，卻換來天人永隔的消息。（圖／翻攝自臉書）

本月 26 日在宜蘭頭城海邊溺水的桃園市消防局林姓女隊員，送醫急救後陷入重度昏迷，經過 5 天搶救，被醫院宣布腦死，家屬決定發揮大愛精神、捐贈器官，並在今（31）日上午將林女所捐出的器官送往榮總、振興，及台大醫院進行手術，而國道第九警察大隊也派出 3 車、6 名員警開道護送。

綜合媒體報導，8 月 26 日下午，23 歲的林女與桃園市消防局周姓分隊長前往宜蘭頭城海邊遊玩，不料 2 人不慎遭到一陣大浪捲走，周男幸運地在遊客協助下平安獲救，然而林女卻經過一段時間後才被人在岸上發現，已失去生命跡象，經緊急送醫急救後雖恢復心跳，卻陷入了重度昏迷。

報導指出，經過 5 天搶救，林女的狀況仍未改善，無法自發性呼吸，院方會同檢察官在 29 日判定腦死，家屬慎重考慮之後，決定捐贈林女的器官遺愛人間，院方也立即安排器官捐贈移植手術。



▲由於林女為羽球好手戴資穎的鐵粉，意外發生後，戴資穎也錄音為她加油打氣，盼她能「快醒來！」（圖／NOWnews 資料圖片）

院方指出，林女所捐出的器官中，心臟的冰凍保存黃金時間僅 2 小時，考量到交通狀況，因此請來國道公路警察協助開道，飛車將寶貴的器官及時送達台北醫學中心進行移植手術。