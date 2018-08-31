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中央社

人事成本年年增 摩斯漢堡導入科技突圍

中央社2018/08/31 14:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北31日電）基本工資時薪確定從新台幣140元調漲至150元，安心旗下品牌摩斯漢堡坦言「影響很大」，已導入自助點餐機，並將提升生產效率因應。

針對基本工資時薪從140元調漲至150元，摩斯總經理高順興今天受訪時坦言，「影響很大」，因為摩斯有6成人力是計時人員，觀察今年上半年，摩斯人事成本支出年增約新台幣4000萬至5000萬元，明年可能又高於這幅度。

摩斯董事長林建元補充，加上年金改革可能對消費市場造成的影響，認為今年將是高度挑戰的一年，因此從採購端要開始更聚焦；摩斯食材成本約占總成本的35%。

因應之道方面，摩斯積極透過APP點餐、店面導入自助點餐機，紓緩尖峰時段的點餐人潮，目前已進駐76家店點，且自助點餐機台是由自家東元集團自行開發；另一方面．摩斯也積極提高生產速率，挹注東元資源透過IT資訊設備升級，輔助工作效率。

針對年改效應，摩斯指出，目前營業額沒有顯著差異，但無法分辨消費的族群是否有變動，而對人口老化的趨勢，摩斯一直有掌握，將聚焦商品開發因應。

目前摩斯在台灣有262家門店，以北部為主，每年展店速度約10多家，也會因應商圈做門市調整。海外展店部分，中國大陸目前已有12家、澳洲6家，目前暫時還缺乏規模經濟。（編輯：李信寬）1070831

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