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政治

史瓦帝尼邦誼生變？外交部駁斥：敵對勢力的假訊息攻勢

記者林仕祥／台北報導2018/08/31 14:58
▲我駐史瓦帝尼新任梁大使晉見史王並呈遞到任國書。（圖／外交部提供 , 2018.8.31）
▲我駐史瓦帝尼新任梁大使晉見史王並呈遞到任國書。（圖／外交部提供 , 2018.8.31）

外交部今（31）日表示，某一國外簡體中文網媒報導我國與史瓦帝尼邦誼生變，「這是不實假訊息」，是國外敵對勢力對我國外交「假訊息攻勢」的最新攻擊案例，期盼國人切莫相信此一假新聞。。

外交部指出，我國駐史瓦帝尼新任大使梁洪昇在27日抵達史國履新，立即獲史國政府安排於30日上午向外長甘梅澤呈遞到任國書副本，同日下午向史王恩史瓦帝三世呈遞到任國書正本並獲史王接見晤談，充分顯示史王及史國政府高度重視與我邦誼。

此外，外傳瓜地馬拉有人策動與台斷交，引起美參議員魯比歐關注，並呼籲瓜國總統審慎處理，外交部對此感謝美國友人對我國外交工作的關心與建言，在面對中國對我外交施加壓力之際，我國將聯合理念相近國家持續共同努力，保衛我外交版圖。

外交部強調，我國與瓜地馬拉傳統邦誼篤睦，合作關係密切良好，在魯比歐發表意見後，瓜國總統府新聞局長也澄清表示，瓜國與台灣維持良好的政治、商業及外交關係。總統蔡英文8月在巴拉圭舉行雙邊會談，雙方確認彼此持續深化關係的良好意願，此外，瓜國駐台大使亞谷華也向外交部次長劉德立表示，在薩爾瓦多與我斷交後，瓜國仍將繼續維持與我邦誼。

外交部重申，我國至為珍視台瓜邦誼，未來將持續透過各項合作計畫，深化兩國關係。
 

關鍵字史瓦帝尼外交部瓜地馬拉邦交
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