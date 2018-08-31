史瓦帝尼邦誼生變？外交部駁斥：敵對勢力的假訊息攻勢

外交部今（31）日表示，某一國外簡體中文網媒報導我國與史瓦帝尼邦誼生變，「這是不實假訊息」，是國外敵對勢力對我國外交「假訊息攻勢」的最新攻擊案例，期盼國人切莫相信此一假新聞。。

外交部指出，我國駐史瓦帝尼新任大使梁洪昇在27日抵達史國履新，立即獲史國政府安排於30日上午向外長甘梅澤呈遞到任國書副本，同日下午向史王恩史瓦帝三世呈遞到任國書正本並獲史王接見晤談，充分顯示史王及史國政府高度重視與我邦誼。

此外，外傳瓜地馬拉有人策動與台斷交，引起美參議員魯比歐關注，並呼籲瓜國總統審慎處理，外交部對此感謝美國友人對我國外交工作的關心與建言，在面對中國對我外交施加壓力之際，我國將聯合理念相近國家持續共同努力，保衛我外交版圖。