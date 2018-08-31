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首家A+H城商行擬IPO 鄭州銀行9/7申購 發行

鉅亨網2018/08/31 14:49
鉅亨網 / NOWnews
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在香港 H 股上市的中資銀行鄭州銀行 (6196-HK) 公告，將在深交所上市，股票代碼 003936，9 月 7 日申購，9 月 11 日按最終確定的發行價格與初步配售數量，繳納新股認購資金。若發行成功，鄭州銀行將成為首家「A+H」股城商行

公告指出，中國證監會已於 7 月 27 日核准鄭州銀行首次公開發行 A 股股票並上市，IPO 總計不超過 6 億股。公開發行後總股本為 59.22 億股，發行後的無限售條件的 A 股流通股占公司股份總數的比例為 10.13%。

鄭州銀行表示，發行價格不低於該行 2017 年末的每股淨資產人民幣 4.581 元，通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

截至 8 月 30 日午盤，鄭州銀行在 H 股的股價為港幣 4.70 元，約合人民幣 4 元左右。截至今 (31) 日發稿，鄭州銀行報港幣 4.5 元，跌 1.747%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

根據鄭州銀行財報，截至 2018 年 6 月末，鄭州銀行資產總額人民幣 4436.36 億元，較年初增加 78.08 億元；存款餘額 2631.13 億元，較年初增加 77.06 億元；貸款餘額 1348.26 億元，較年初增加 103.70 億元；實現淨利潤 23.83 億元，較去年同期增加 0.58 億元，增幅 2.49%；資本適足率 12.88%，撥備覆蓋率。

鄭州銀行預計 2018 年 1-9 月，營收區間為人民幣 72.58 億元至 79.84 億元，預計年增區間在 10% 以內；淨利潤區間為 33.52 億元至 36.87 億元，年增區間在 10% 以內；扣除非經常性損益後淨利潤區間為 33.40 億元至 36.74 億元，年增 10%。

公告指出，此次 IPO 募集資金用途，將推進商貿物流金融模式的創新發展，催生形成新型商業業態，提升鄭州零售市場的佔有率和品牌影響力以及加強資訊科技投入，在電子管道、直銷銀行、平台金融等方面，進行大數據、雲計算、區塊鏈等科技方面的前瞻佈局。

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