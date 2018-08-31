首家A+H城商行擬IPO 鄭州銀行9/7申購 發行

在香港 H 股上市的中資銀行鄭州銀行 (6196-HK) 公告，將在深交所上市，股票代碼 003936，9 月 7 日申購，9 月 11 日按最終確定的發行價格與初步配售數量，繳納新股認購資金。若發行成功，鄭州銀行將成為首家「A+H」股城商行。

公告指出，中國證監會已於 7 月 27 日核准鄭州銀行首次公開發行 A 股股票並上市，IPO 總計不超過 6 億股。公開發行後總股本為 59.22 億股，發行後的無限售條件的 A 股流通股占公司股份總數的比例為 10.13%。