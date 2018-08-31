家鄉納卯市性侵案多 杜特蒂：因為美女多

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）菲律賓警方數據顯示，杜特蒂總統家鄉納卯市的性侵案居菲國之冠，杜特蒂對此回應說，這是因為納卯市的女生都很漂亮之故。女權維護人士譴責這番言論。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天在菲國中部曼達威市（Mandaue）出席創市49週年慶典時說：「他們說，納卯市的性侵案很多。反正啊，只要哪裏漂亮女生多，性侵案就會多。」台下響起哄笑聲。

馬拉坎南宮今天上午向媒體傳送了杜特蒂的致詞全文。

杜特蒂繼續說：「如果你旁邊的女生沒有牙齒，你還會生歹念嗎？」根據馬拉坎南宮提供的致詞全文紀錄，台下又是一陣笑聲。