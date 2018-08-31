家鄉納卯市性侵案多 杜特蒂：因為美女多

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）菲律賓警方數據顯示，杜特蒂總統家鄉納卯市的性侵案居菲國之冠，杜特蒂對此回應說，這是因為納卯市的女生都很漂亮之故。女權維護人士譴責這番言論。
杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天在菲國中部曼達威市（Mandaue）出席創市49週年慶典時說：「他們說，納卯市的性侵案很多。反正啊，只要哪裏漂亮女生多，性侵案就會多。」台下響起哄笑聲。
馬拉坎南宮今天上午向媒體傳送了杜特蒂的致詞全文。
杜特蒂繼續說：「如果你旁邊的女生沒有牙齒，你還會生歹念嗎？」根據馬拉坎南宮提供的致詞全文紀錄，台下又是一陣笑聲。
菲律賓警方最近公布今年第2季犯罪數據，納卯市（Davao City）的性侵案多達42宗；其次是大馬尼拉地區的奎松市（Quezon City），41宗；接下來是馬尼拉市的31宗。
杜特蒂是納卯市市長出身，目前市長是他的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。
婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）今天發表聲明，譴責杜特蒂「肆無忌憚地展現了厭女心理。」。
「嘉布瑞拉」的聲明說，杜特蒂的言論傳達了女性之美是性侵事件肇因的錯誤訊息，把更多菲律賓女性置於險境。
杜特蒂競選總統以來多次拿性侵開玩笑，包括2016年4月總統大選競選期間談論澳洲女傳教士遇害事件，以及2017年5月在民答那峨島馬拉韋市（Marawi）向反恐士兵發表精神講話時的談話。
雖然常開玩笑，但杜特蒂也多次在公開演說中展現出對性侵犯的憎惡，揚言要幹這些敗類。
說玩笑話是杜特蒂親近民眾的方法之一，馬拉坎南宮官員曾表示，民眾應懂得判斷杜特蒂何時在開玩笑，並嘗試瞭解玩笑背後的深層用意。（編輯：紀錦玲）1070831