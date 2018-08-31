日擬強化語言學校規範 防假留學真打工

（中央社東京31日綜合外電報導）因應海外留學生增加，日本法務省10月起將把日本語學校（語言學校）的設置標準變得更嚴格，目的是防止部分留學生假留學之名、行打工之實。

日本朝日新聞報導，根據日本規定，語言學校跟一般的大學與專門學校不同，只要達到法務省規定的授課時數，不限學校法人，個別企業或個人都可以辦學。

法務省等單位表示，到今年8月為止，日本共有711所語言學校，較10年前增加約1.8倍；日本學生支援機構表示，語言學校的學生數約7.8萬人，約5年前的3倍，占所有日本留學生比率近3成。