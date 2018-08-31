日擬強化語言學校規範 防假留學真打工

（中央社東京31日綜合外電報導）因應海外留學生增加，日本法務省10月起將把日本語學校（語言學校）的設置標準變得更嚴格，目的是防止部分留學生假留學之名、行打工之實。
日本朝日新聞報導，根據日本規定，語言學校跟一般的大學與專門學校不同，只要達到法務省規定的授課時數，不限學校法人，個別企業或個人都可以辦學。
法務省等單位表示，到今年8月為止，日本共有711所語言學校，較10年前增加約1.8倍；日本學生支援機構表示，語言學校的學生數約7.8萬人，約5年前的3倍，占所有日本留學生比率近3成。
根據現行授課標準，語言學校每堂課至少須上45分鐘、每週至少須上20堂課、每年至少須上760堂課等。不過，最近發現送來的設置計畫增加每週上課時數，只用半年時間就達成一年的上課時數，剩餘時間就放學生長假。
這是因為日本規定留學生每週最多只能打工28小時，但如果碰到學校放長假（例如寒暑假等），就可以每天最多打工8小時。
因此，法務省的業務負責人說，這樣的設置計畫可能是想用可以長時間打工，作為吸引學生報名的賣點。
法務省認為這樣的設置計畫有問題，因此將修改授課標準，要求語言學校每年必須上35週的課。
另外，為強化語言學校營運體制，如果一個人身兼多所語言學校校長，學校必須設置副校長。
2016年非法滯留的留學生約1700人，其中語言學校留學生就占51%。法務省的業務負責人說，修改標準的目的，是為了讓留學生回歸語言學校學日語的環境更臻完善。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070831