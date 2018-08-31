業界專家：比特幣若守不住此關卡 價格將難回高峰

比特幣價格在本週重回 7000 美元關卡，但守住此價格水平顯現掙扎的態勢，部分比特幣空頭在本週進行回補，但整體空單餘額仍維持高水平。數位貨幣交易平台 Genesis Trading 的執行長認為，7150 美元將會是關鍵價格水平。

Coindesk 數據顯示，31 日 1 比特幣價格暫報 6985.27 美元，自 29 日高點下跌約 3%，顯現出看空比特幣的投資者，仍控制著比特幣價格。

比特幣過去一年的價格走勢

Coinsuqare Capital 的機構交易主管 Lennon Sweeting 表示，「過去兩天，我們看到了一些空頭回補，但比特幣空頭持倉量仍處於較高的水平。」他認為，比特幣價格的下行支撐點為 6500 美元。