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業界專家：比特幣若守不住此關卡 價格將難回高峰

鉅亨網2018/08/31 15:01
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比特幣價格在本週重回 7000 美元關卡，但守住此價格水平顯現掙扎的態勢，部分比特幣空頭在本週進行回補，但整體空單餘額仍維持高水平。數位貨幣交易平台 Genesis Trading 的執行長認為，7150 美元將會是關鍵價格水平。

Coindesk 數據顯示，31 日 1 比特幣價格暫報 6985.27 美元，自 29 日高點下跌約 3%，顯現出看空比特幣的投資者，仍控制著比特幣價格。

比特幣過去一年的價格走勢
比特幣過去一年的價格走勢

Coinsuqare Capital 的機構交易主管 Lennon Sweeting 表示，「過去兩天，我們看到了一些空頭回補，但比特幣空頭持倉量仍處於較高的水平。」他認為，比特幣價格的下行支撐點為 6500 美元。

Genesis Trading 的執行長 Michael Moro 指出，美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕批准 9 個比特幣 ETF 之後，比特幣價格沒有進入大幅修正，為一好現象。若比特幣欲重回 10000 美元以上的價格，需要緩慢穩定的攀升，價格過度波動不好。

Moro 認為，若比特幣維持在 7000 美元以上的水平，則比特幣多頭人士將開始購買該加密貨幣，他認為關鍵水平會是 7150 美元，如果比特幣可以在下週達成以及守住這個水平，那麼投資者對比特幣的情緒將會有所好轉。

他樂觀地認為，若比特幣守住 7000 美元達一週或二週，則比特幣絕對會牛市。

其他加密貨幣表現

以太幣、比特幣現金、萊特幣和瑞波幣在 30 日皆有所下滑，當中跌幅最大的為瑞波幣，下跌 3.9% 至 0.33 美元。根據 coinmarketcap，比特幣現金 31 日暫報 541.72 美元，分析師認為，該貨幣須維持在 540 美元以上的水平，走勢才能繼續上行，上行關卡為 555.13 美元。

比特幣現金價格走勢
比特幣現金價格走勢

比特幣期貨則連續兩天收低，CBOE Global Markets 9 月交割的比特幣期貨 30 日收盤下跌 2.4% 至 6840 美元，芝商所的 8 月比特幣期貨下跌 2.6% 至 6815 美元。

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