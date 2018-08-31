《少年PI》《戀夏500日》最佳配樂來台會影迷

被李安盛讚「不只是作曲家，更是電影創作者」的加拿大電影配樂家麥可唐納，擅長為電影創造出獨特的樂風，40年來配樂作品高達111部。他與李安合作過《冰風暴》、《與魔鬼共騎》，2013年更以《少年PI的奇幻漂流》獲得奧斯卡、金球獎最佳配樂，如今金馬影展將邀請他來台與影迷、樂迷分享寶貴的創作經驗。

除了格局龐大、氣勢恢弘的作品，麥可唐納也能從小品中激盪出動人情感，包括為《小太陽的願望》（2006），演奏出令人笑中帶淚的樂章，並獲得葛萊美獎最佳影視原聲帶提名。而他的《戀夏500日》（2009），更用音樂道出主角喬瑟夫高登李維和柔伊黛絲香奈之間酸甜苦辣的愛情戀曲。