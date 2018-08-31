咖啡控必訪！日系咖啡超市首登台北　限量福袋下殺64折

日系商店大舉登台，在日本有超過 400 家門市的咖樂迪咖啡農場， 9 月 1 日於統一時代百貨台北店開幕，首 2 日推出限量福袋，優惠下殺 64 折。另一家日本連鎖藥妝店松本清也確定來台展店，地點選在中山商圈，未來民眾不用飛出國就能一次購足喜歡的日系商品。
▲民眾一進入商店即招待招牌咖啡試飲。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）
▲咖樂迪咖啡農場販售 30 種原創咖啡豆。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）
咖樂迪咖啡農場首度進駐台北市，除了有超過 30 種原創咖啡豆、咖啡調製品、咖啡器具外，還引進日本、美國、法國、義大利等，約 700 種雜貨及食品，民眾一進入商店就會招待招牌咖啡試飲，強調日本「原汁原味」的裝潢及服務。
▲為慶祝中秋節，業者同步推出月餅禮盒。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）
▲招牌即溶咖啡、砂糖奶精粉是店裡的人氣商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）
▲開幕首 2 日推出限量福袋，優惠下殺 64 折。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）
為慶祝新店開幕， 9 月 1 、 2 日各提供 200 份福袋，內容包含店內人氣商品，例如招牌即溶咖啡、砂糖奶精粉、瑪德蓮、費南雪、帆布提袋，優惠下殺約 64 折； 9 月 1 日至 3 日前 500 名消費民眾，另贈送環保購物袋。
▲首間松本清台灣門市落腳誠品南西百貨，預計 10 月正式開幕。（圖／誠品生活）
在日本超過 1100 間門市的松本清，是台灣旅客赴日必逛的藥妝店，首間台灣門市落腳誠品南西店，預計 10 月正式開幕，商品將會與日本同步更新，並引進逾 10 款獨賣商品。