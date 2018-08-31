咖啡控必訪！日系咖啡超市首登台北　限量福袋下殺64折

日系商店大舉登台，在日本有超過 400 家門市的咖樂迪咖啡農場， 9 月 1 日於統一時代百貨台北店開幕，首 2 日推出限量福袋，優惠下殺 64 折。另一家日本連鎖藥妝店松本清也確定來台展店，地點選在中山商圈，未來民眾不用飛出國就能一次購足喜歡的日系商品。



▲民眾一進入商店即招待招牌咖啡試飲。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）