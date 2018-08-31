推廣多元城市文化 台港青年文創營台南舉辦

（中央社記者翟思嘉台北31日電）在台港生人數高居台灣海外學生首位，為讓港生深刻體驗台灣城市多元文化，陸委會今年在台南舉辦台港青年文創營，希望促進台港青年交流。

台南是許多自由行旅客愛去的城市，體會府城文化與美食。當前香港在台灣就讀學生約8000人，高居海外最多，為進一步增加雙方青年的了解，陸委會表示，「2018台港青年文創營」主題為「台南新文創」，希望讓台港青年對於台南文創發展內涵有深刻的理解與認識。

2018台港青年文創營預計邀請20名香港及10名台灣大專院相關系所的碩博士生共同參加，希望深化香港青年對台灣城市多元文化發展的了解，促進台港青年交流。