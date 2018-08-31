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中央社

推廣多元城市文化 台港青年文創營台南舉辦

中央社2018/08/31 15:03
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北31日電）在台港生人數高居台灣海外學生首位，為讓港生深刻體驗台灣城市多元文化，陸委會今年在台南舉辦台港青年文創營，希望促進台港青年交流。

台南是許多自由行旅客愛去的城市，體會府城文化與美食。當前香港在台灣就讀學生約8000人，高居海外最多，為進一步增加雙方青年的了解，陸委會表示，「2018台港青年文創營」主題為「台南新文創」，希望讓台港青年對於台南文創發展內涵有深刻的理解與認識。

2018台港青年文創營預計邀請20名香港及10名台灣大專院相關系所的碩博士生共同參加，希望深化香港青年對台灣城市多元文化發展的了解，促進台港青年交流。

陸委會表示，活動主軸是在台南著名老屋藝廊B.B.ART舉辦的青年論壇，將請專家學者以歷史及文化角度解析台南的文創發展過程，再邀請從事老屋活化、街區營造等相關成功案例的工作者現身說法，讓台港青年對於台南文創發展內涵有深刻的理解與認識，並對未來從事相關工作時能有所啟發。

除論壇外，學員將參訪信義街、神農街、正興街、西市場等知名街區，並與在地文化工作者互動交流。

近年來，由於香港學制改為「六加四」，與台灣接軌，加上學費、生活費相對較低，吸引許多香港學生來台就讀，此外，佔中運動後，香港年輕人群對台灣有更多正面看法，到台灣旅遊人數也增加。

2018台港青年文創營由財團法人台港經濟文化合作策進會轄下文化合作委員會規劃辦理，是年度重要活動，今年為第4屆，時間訂於9月29日至10月1日，為期3天。（編輯：周慧盈）1070831

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