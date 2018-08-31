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工商快訊

廣編／仕高利達中秋禮盒　金鷹LEADER氣勢登場

本報訊2018/08/31 15:50
▲仕高利達12年700ml 2018中秋禮盒。（圖／公關照片）
▲仕高利達12年700ml 2018中秋禮盒。（圖／公關照片）

2018年中秋，Scottish Leader以大膽年輕的用色亮眼登場，品牌logo老鷹展翅橫跨盒身象徵LEADER氣勢，為今年中秋帶出創新活力。旗下銷售冠軍金牌Supreme選用時尚金作為禮盒主色，襯托仕高利達金鷹展翅圖騰，並搭配仕高利達「金色璀璨」限量威杯，象徵Scottish Leader堅持不斷創新，力挺用嶄新視野創造出無限可能的品牌精神。Scottish Leader 12年則選用低調奢華的尊貴藍，象徵酒質的細緻優雅，打造中秋送禮之時尚尊榮感。

Scottish Leader蘇格蘭威士忌使用手選高品質麥芽，存放於頂級橡木桶中陳釀，再由首席資深釀酒團隊以精湛調和工藝，以更高比例高年份麥芽原酒進行最後調配而成，創造出蘇格蘭高地區特有香氣與濃郁蜂蜜風味，入喉後口感柔順，餘韻繚繞不已。旗下金牌Supreme更是多年蟬聯台灣區威士忌單一品項銷售冠軍，極致品質深受台灣消費者肯定。

Scottish Leader源自於蘇格蘭高地區的心臟地帶，是蘇格蘭民族英雄~威廉‧華勒士於12世紀率領蘇格蘭人對抗英軍爭取自由的古戰場，看過梅爾吉勃遜之英雄本色的史詩電影，必對片中波瀾壯闊的戰場與景色震撼不已，這就是釀造出蘇格蘭最勇敢威士忌的故鄉。引用流經此地的晶透清澈的泰斯河水源釀酒，再由首席資深釀酒團隊把關蒸餾，萃取最高品質的酒心原酒，放入嚴選上等橡木桶陳釀，最後存放入挑高厚實的酒窖，完美絕佳的陳釀條件，呼吸屬於這塊勇者之地的風土氣息，創造出最厚實的酒體與完美平衡的冠軍威士忌。

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