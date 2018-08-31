歐盟：對美貿易停火不代表歧見消失

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天表示，歐盟對美國關稅降低敵意，並不代表雙方在貿易政策上已經放下「深刻歧見」。

彭博報導，美國總統川普今天在華府表示，美國已拒絕歐盟對於消除汽車關稅的提議，並說歐盟的貿易政策「幾乎跟中國一樣差」。

歐盟與美國尋求消除其他貿易壁壘之際，川普7月曾同意避免課徵汽車關稅。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）形容此舉是美方重大讓步。

馬姆斯壯今天對歐洲議會（European Parliament）貿易委員會表示，她與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將會主持一個工作小組，用來決定如何取消工業產品的關稅。