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中央社

歐盟：對美貿易停火不代表歧見消失

中央社2018/08/31 15:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天表示，歐盟對美國關稅降低敵意，並不代表雙方在貿易政策上已經放下「深刻歧見」。

彭博報導，美國總統川普今天在華府表示，美國已拒絕歐盟對於消除汽車關稅的提議，並說歐盟的貿易政策「幾乎跟中國一樣差」。

歐盟與美國尋求消除其他貿易壁壘之際，川普7月曾同意避免課徵汽車關稅。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）形容此舉是美方重大讓步。

馬姆斯壯今天對歐洲議會（European Parliament）貿易委員會表示，她與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將會主持一個工作小組，用來決定如何取消工業產品的關稅。

馬姆斯壯說：「我們不是什麼都談。我們有一個工作小組。我們對美國的貿易政策深深不以為然。」

若干歐洲議會議員猛烈抨擊計畫中的歐盟-美國「跨大西洋貿易與投資夥伴協定」（TTIP），相關談判在川普2016年勝選之後中止。

馬姆斯壯說：「我們不是要重啟TTIP這可能會是範圍較為有限的貿易協議，只把焦點放在商品關稅上。」（譯者：林宏翰/核稿：劉淑琴）1070831

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