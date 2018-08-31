廣編／裸雀世界頂尖酒吧交換計畫

2017年裸雀全球團隊首度啟動世界頂尖酒吧交換計畫(LiBARating Swap)，橫跨全球4個國家、6家世界排名頂尖酒吧：挪威-奧斯陸Himkok(#20)、瑞典-斯德哥爾Tjoget(#44)、台灣-台北East End(Asia#39)和FRANK Taipei、新加坡Manhattan Bar(#7)及Kilo Lounge，共8位調酒師將自己對調酒的熱情及技巧提升至新高度！在頂尖酒吧交換計畫中，每座城市的調酒師將相互交換地點，為期四天中，走遍城市大街小巷，探索在地文化特色，尋找潛藏的調酒素材，打破既有的威士忌調酒框架，以更大膽的創新，呈現出足以代表所造訪城市的特色調酒。

今年裸雀為展現引領威士忌調酒的決心，擴大規模邀請更多的酒吧共同參與這難得盛會，主要由6個國家、7家世界排名的頂尖酒吧，包含英國-倫敦Dandelyan(#2)、以色列-特拉維夫Imperial (#50)、蘇格蘭-愛丁堡Bramble(#52)、丹麥-哥本哈根Ruby (#58)、葡萄牙-里斯本RedFrog(#92) 以及台灣-台北Indulge(#28)和台南T.C.R.C(Asia#35)，以「未來威士忌調酒趨勢」為主題，激發出前所未有的創意調酒。不僅如此，更藉此邀請全球超過200位調酒師參與「裸雀BarSwap頂尖酒吧工作坊」相互交流，深入了解打造裸雀純飲版的精神，鼓勵調酒師們突破框架，大膽創新、挑戰，進而激勵新世代調酒師發展出極具創新的威士忌調酒。

台灣愛丁頓行銷總監張浩偉表示：「裸雀的品牌精神正是跳脫框架、不斷創新，而這正是裸雀世界頂尖酒吧交換計畫(LiBARating Bar Swap)所要表達的深意。我們邀請世界頂尖酒吧的調酒師來探索陌生的城市，並利用這趟旅程獲得的靈感，呈現出嶄新的威士忌風味探索之旅」

世界頂級調酒師與台灣調酒師們會迸出什麼樣的新火花？由來自威士忌故鄉蘇格蘭-愛丁堡Bramble酒吧調酒師 Mike Aikman及Jonathan Arthur將與台灣-台北Indulge調酒師Ellen及台南T.C.R.C調酒師Liao相互交流。Mike Aikman及Jonathan Arthur將親身體驗台灣特色文化，分享以裸雀純飲版結合特色食材，製作出代表未來趨勢的威士忌調酒，風味將會如何呢？2018/9/6將成為Indulge客座調酒師，與台灣調酒愛好者一同分享！

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