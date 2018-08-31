NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
工商快訊

廣編／裸雀世界頂尖酒吧交換計畫

本報訊2018/08/31 15:40
▲裸雀世界頂尖酒吧交換計畫。（圖／資料照片）
▲裸雀世界頂尖酒吧交換計畫。（圖／資料照片）

2017年裸雀全球團隊首度啟動世界頂尖酒吧交換計畫(LiBARating Swap)，橫跨全球4個國家、6家世界排名頂尖酒吧：挪威-奧斯陸Himkok(#20)、瑞典-斯德哥爾Tjoget(#44)、台灣-台北East End(Asia#39)和FRANK Taipei、新加坡Manhattan Bar(#7)及Kilo Lounge，共8位調酒師將自己對調酒的熱情及技巧提升至新高度！在頂尖酒吧交換計畫中，每座城市的調酒師將相互交換地點，為期四天中，走遍城市大街小巷，探索在地文化特色，尋找潛藏的調酒素材，打破既有的威士忌調酒框架，以更大膽的創新，呈現出足以代表所造訪城市的特色調酒。

今年裸雀為展現引領威士忌調酒的決心，擴大規模邀請更多的酒吧共同參與這難得盛會，主要由6個國家、7家世界排名的頂尖酒吧，包含英國-倫敦Dandelyan(#2)、以色列-特拉維夫Imperial (#50)、蘇格蘭-愛丁堡Bramble(#52)、丹麥-哥本哈根Ruby (#58)、葡萄牙-里斯本RedFrog(#92) 以及台灣-台北Indulge(#28)和台南T.C.R.C(Asia#35)，以「未來威士忌調酒趨勢」為主題，激發出前所未有的創意調酒。不僅如此，更藉此邀請全球超過200位調酒師參與「裸雀BarSwap頂尖酒吧工作坊」相互交流，深入了解打造裸雀純飲版的精神，鼓勵調酒師們突破框架，大膽創新、挑戰，進而激勵新世代調酒師發展出極具創新的威士忌調酒。

台灣愛丁頓行銷總監張浩偉表示：「裸雀的品牌精神正是跳脫框架、不斷創新，而這正是裸雀世界頂尖酒吧交換計畫(LiBARating Bar Swap)所要表達的深意。我們邀請世界頂尖酒吧的調酒師來探索陌生的城市，並利用這趟旅程獲得的靈感，呈現出嶄新的威士忌風味探索之旅」

世界頂級調酒師與台灣調酒師們會迸出什麼樣的新火花？由來自威士忌故鄉蘇格蘭-愛丁堡Bramble酒吧調酒師 Mike Aikman及Jonathan Arthur將與台灣-台北Indulge調酒師Ellen及台南T.C.R.C調酒師Liao相互交流。Mike Aikman及Jonathan Arthur將親身體驗台灣特色文化，分享以裸雀純飲版結合特色食材，製作出代表未來趨勢的威士忌調酒，風味將會如何呢？2018/9/6將成為Indulge客座調酒師，與台灣調酒愛好者一同分享！

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

廣編／健達繽紛樂　送你鼓鼓好禮廣編／仕高利達中秋禮盒　氣勢登場

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan