〈財報〉歌禮上市後首份財報虧轉盈 上半年營收暴增3

歌禮於 2018 年上半年確認所收取羅氏就該公司的戈諾衛 (達諾瑞韋) 許可安排支付的前期及里程碑付款，計人民幣 8000 萬元，以及在中國進行戈諾衛 (達諾瑞韋) 的商業化期間產品銷售收入取得的 2640 萬元。

歌禮預計，未來幾年的營收將主要來自銷售戈諾衛 (達諾瑞韋) 及即將獲得批准的拉維達韋，該公司於 2018 年 7 月 31 日就拉維達韋提交新藥申請，並於 2018 年 8 月 1 日收到 CFDA 的受理通知書。

歌禮是一個一體化抗病毒平台，專注於抗 HCV、HIV 及 HBV 同類最佳創新藥物的開發及商業化。該公司目前有 5 項抗病毒藥物發現和開發計畫，包括 2 個處於或臨近商業化階段的丙肝在研藥物和 1 個已完成 IIa 期臨床試驗的 HIV 在研藥物。此外，該公司有一個已完成 I 期及 I 期擴展臨床試驗的肝癌在研藥物。

歌禮製藥於 8 月 2 日掛牌上市，據其上市招股文件顯示，歌禮於 2016 年及 2017 年底止年度，虧損分別為人民幣 676.1 萬元及 1.32 億元，由於目前無任何產品商業化，期內並無銷售收益。