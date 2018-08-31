林青霞千呼萬喚這部片　只為了僅有4場戲的她

編劇兼導演的徐譽庭表示，能開拍這部片，全數來自周邊朋友積沙成塔的資助，為了不辜負大家的信賴、讓好友們都能保住「養老金」，她第一個想找的演員就是「萬芳」，除了打從舞台劇就開始的相知默契、萬芳的表演讓徐譽庭充滿安全感之外，還有一個不為人知的小祕密：被稱為仙女的萬芳具有神奇的魔力，擁有人類圖裡非常稀有的「金錢通道」，所以只要徐譽庭找她參與的作品，總會驚險度過難關，且不會賠錢！

日前才拿下台北電影獎最佳影片的《誰先愛上他的》，原來不只男女主角邱澤、謝盈萱演技引人注目，片中的客串也是閃亮亮，各個實力派，連身在香港的林青霞都期盼趕快看到這部電影呢。

除了「仙女」萬芳，徐譽庭的劇場好友楊麗音和鍾欣凌也在電影中一個現身、一個獻聲，其中還發生一件感人小故事。徐譽庭透露，當初她原本找鍾欣凌飾演女主角謝盈萱的姊姊，未料楊麗音碰上經紀公司負責人欠債失聯，導致她領不到百餘萬演出費的突發狀況，徐譽庭與鍾欣凌當下商議將這個角色改邀楊麗音演出，鍾欣凌則義氣相挺免費為片中收音機傳出的電台主持人獻聲，演藝圈姊妹情深令人感動。

另外一段友誼加持，就是飾演邱澤母親的高愛倫，她曾任民生報、大成報、星報等高層主管，為娛樂圈赫赫有名資深媒體人。數年前徐譽庭在高愛倫的宅邸內，目睹其結婚大合照眾星閃瞎眼的陣容時，就曾開玩笑說：「以後我拍電影，一定要找高姊來演，光靠照片上的貴人，票房就不用擔憂了！」沒想到，這次當徐譽庭苦惱著要為邱澤找一個非常可愛的媽媽正絞盡腦汁之際，剛好高愛倫有事LINE她，讓徐譽庭靈光乍現，直說：「老天爺太愛我了！」



▲高愛倫（前排中）結婚時的大合照，有林青霞又有張艾嘉，巨星雲集令人咋舌。（圖／親愛的工作室，2018.08.31）

只有四場戲的高愛倫，雖是第一次演出，卻自然生動到讓所有媒體後輩驚艷，尤其是影后林青霞，千呼萬喚的期待《誰先愛上他的》能到香港上映，直說屆時不但要好好看好友的大銀幕處女作，更要好好的款待徐譽庭導演，竟然能「請得動高愛倫」。