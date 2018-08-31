緬懷楊偉中貢獻 黨產會默哀追悼

（中央社記者游凱翔台北31日電）黨產會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，黨產會主委林峯正今天說，楊偉中知識淵博，任何事情都能以多元角度看待，是現代知識份子，他未完成的理想，將由黨產會代為達成。

楊偉中直諫的「改革派」性格，在國民黨內引發不同聲音，有人認為他既出任黨職，應當為黨辯護；也有人認為國民黨需要多元聲音。2016年總統大選後，楊偉中請辭發言人；同年6月，國民黨以黨章「損害黨之聲譽」等條文開除楊偉中黨籍。

2016年政黨輪替後，楊偉中於同年8月出任行政院不當黨產委員會委員至今，並經常上政論節目評論時政；不料昨天在太平洋庫克群島泛舟時，為了救不慎溺水的女兒而溺斃身亡。