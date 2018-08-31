《延禧》慶妃戲服之下藏辣腿　網認證：全劇顏值擔當

中國清宮劇《延禧攻略》日前播出大結局，但似乎「劇終人不散」，該劇周邊話題仍持續延燒，戲中飾演「慶妃」的中國演員李若寧，一出場清秀臉龐和柔美身段仙氣逼人，雖然戲份不及其他要角，但亮眼的外型讓她逐漸累積人氣，還被網友盛讚是全劇的「顏值擔當」。

21歲李若寧擁有170公分衣架子身材，加上一臉不食人間煙火的空靈美貌，據傳《延》劇製作人于正當初只看了演員基本資料，就認定她是出演「慶妃」的最佳人選，這對剛出道的李若寧可說是難得良機，劇中她詮釋不爭名逐利、個性溫順柔軟的小妃子，讓網友笑稱慶妃才是劇中「最後的贏家」！



▲李若寧外型亮眼。（圖／翻攝李若寧微博 , 2018.08.31）

鏡頭下的李若寧其實就是個青春少女，個人社群中PO出的嘟嘴自拍萌照，或是秀出一雙令人稱羨的修長美腿，甜美臉蛋加上姣好身材，難怪許多網友在看了《延》劇後立刻被她收服，紛紛湧入微博留言，「繼富察皇后之後我最愛的角色」、「仙女兒啊」、「劇裡的顏值擔當非妳莫屬」、「妳這大長腿沒有露出來，真是太可惜了」、大讚她是「劇中不起眼，劇外最搶眼」！



▲鏡頭下的李若寧就是個青春少女。（圖／翻攝李若寧微博 , 2018.08.31）



▲模特兒出身的李若寧有雙修長美腿。（圖／翻攝李若寧微博 , 2018.08.31）