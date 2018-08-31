不堪學費壓力　高薪打工成學生首選　家教科目以數學居冠

暑假結束了，不僅各中小學已經開學，大專院校學生也即將陸續回到校園。由於今年共有16所大專校院，向教育部申請調漲學雜費，即使教育部召開審議會，最後只通過2所學校申請，但也顯示學費上漲的壓力持續存在，使得不少學生計畫打工。根據調查，7成5學生打算利用課餘時間工作賺錢，其中7.8%選擇當家教，主要教授科目以數學居冠，其次則是伴讀及英文。

根據金融聯合徵信中心資料顯示，2018年4月，個人學貸總人數達到85萬6,532人，平均每人揹負21萬927元債務，肩上壓力不輕，且依據勞動部調查，2017年社會新鮮人起薪平均為2萬7,055元，雖創15年來新高，但沉重的學貸壓力及不友善的薪資環境，都趨動學子積極打工賺錢，盼能提前減輕出社會後的還債壓力。