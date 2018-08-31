不堪學費壓力　高薪打工成學生首選　家教科目以數學居冠

暑假結束了，不僅各中小學已經開學，大專院校學生也即將陸續回到校園。由於今年共有16所大專校院，向教育部申請調漲學雜費，即使教育部召開審議會，最後只通過2所學校申請，但也顯示學費上漲的壓力持續存在，使得不少學生計畫打工。根據調查，7成5學生打算利用課餘時間工作賺錢，其中7.8%選擇當家教，主要教授科目以數學居冠，其次則是伴讀及英文。
根據金融聯合徵信中心資料顯示，2018年4月，個人學貸總人數達到85萬6,532人，平均每人揹負21萬927元債務，肩上壓力不輕，且依據勞動部調查，2017年社會新鮮人起薪平均為2萬7,055元，雖創15年來新高，但沉重的學貸壓力及不友善的薪資環境，都趨動學子積極打工賺錢，盼能提前減輕出社會後的還債壓力。
根據1111大學網，針對目前就讀高中職以上的在學生調查發現，7成5打算利用課餘時間工作賺錢，其中包括有工讀計畫的學生49.74%，而有家教計畫的人有7.80%，而同時必須打工又當家教的比例則有17.33%。有意擔任家教的人當中，主要教授科目以數學居冠，其次則是伴讀及英文。
選擇工讀、家教的主要原因，有86.40%是為了賺取生活費、不想跟父母拿錢占54.77%，另外還有，累積所學工作經驗(48.06%)、還學貸與負債(44.88%)，以及賺學費(42.58%)。預計平均每個月工讀39.64小時，期望每月收入10,991元，換算為時薪約為277元，明顯高於現行基本工資140元。
人力銀行指出，從調查出可以發現，學生在課業繁忙之餘，能夠撥出打工的空檔實在有限，以致於每月近40小時工讀規畫，換算成每周數時也僅能騰出10個小時，卻期盼至少能有萬元收入，說明高薪打工機會已成為學子的熱門首選。