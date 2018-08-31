中日針對言論自由互槓 中籲日政府教育媒體

（中央社記者楊明珠東京31日專電）針對中國前天拒絕日本產經新聞記者採訪一場中日高官會談，日本向中國表達抗議，但北京當局表示不接受無理的抗議，還呼籲日本政府要教育、約束自己的媒體。
日本外務省事務次官秋葉剛男29日在北京與中國國務委員兼外交部長王毅會談，北京當局拒讓產經新聞記者進入採訪，結果其他日媒團結抵制，拒絕採訪。
對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉昨天在例行記者會表示，令人感到極為遺憾，已向中國提出抗議。
菅義偉說：「對於包含表現的自由在內的自由、基本人權的尊重、法治，這是國際社會普遍的價值，不論是哪一國家都確保這價值是很重要的事。」前天，秋葉已當面向中國外交部副部長樂玉成抗議。
對於日本政府的抗議，中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會回嗆：「這種無理的抗議我們是不會接受的。事實上，我覺得日本政府應該對自己的媒體進行教育和約束。」華春瑩認為，派駐北京的日本媒體應與駐在國的政府同調才對。
日本產經新聞今天報導，中日兩國政府正在摸索如何改善冰凍的關係。10月23日是中日和平友好條約簽訂屆滿40週年的日子，秋葉與王毅兩人的會談，目的在於磋商安排日本首相安倍晉三於10月訪中一事。
產經指出，中國在南海建人工島的軍事化擴張主義、在中國國內實施強權統治、漠視人權等的本質毫無改變，以及對於報導或言論的統制毫無羞愧的態度。
產經強調，報導的自由與法治、人權等並列，都是國際社會的普遍價值，中國卻無視這些價值，而拒絕媒體採訪，大家絕不能屈服於中國這種企圖操控外媒的慣用伎倆。
日本產經新聞已多次遭到中國拒絕參與採訪。今年6月，日本記者俱樂部主辦組團到中國西藏自治區參訪，中國政府拒絕產經新聞記者參加，日本記者俱樂部因而決定取消參訪活動。
產經報導，中國政府還利用簽證的發放或簽證的延長審核來對媒體設限，對於產經新聞社中國總局長的簽證發放曾凍結逾3年，直到前年才發放。中國政府也曾對美國紐約時報記者拒發簽證，最近對於報導新疆維吾爾自治區人權問題等美國網路的駐北京特派員也用這招。（編輯：陳惠珍）1070831