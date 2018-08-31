中日針對言論自由互槓 中籲日政府教育媒體

（中央社記者楊明珠東京31日專電）針對中國前天拒絕日本產經新聞記者採訪一場中日高官會談，日本向中國表達抗議，但北京當局表示不接受無理的抗議，還呼籲日本政府要教育、約束自己的媒體。

日本外務省事務次官秋葉剛男29日在北京與中國國務委員兼外交部長王毅會談，北京當局拒讓產經新聞記者進入採訪，結果其他日媒團結抵制，拒絕採訪。

對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉昨天在例行記者會表示，令人感到極為遺憾，已向中國提出抗議。

菅義偉說：「對於包含表現的自由在內的自由、基本人權的尊重、法治，這是國際社會普遍的價值，不論是哪一國家都確保這價值是很重要的事。」前天，秋葉已當面向中國外交部副部長樂玉成抗議。