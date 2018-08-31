影／青春無限！55歲熟齡者動感街舞MV　制霸少年仔

誰說 50 歲後只能跳公園大媽舞？網路社團啟動台灣第一次「熟齡街舞計畫：就 Jump 跳」，召集令一發出，竟湧入上百名 50 歲以上的熟齡者上傳影片報名，最後選出 8 人加以培訓，順利完成一支完全不輸給年輕街舞者的 MV 。影片中的「大媽」們充滿活力、洋溢青春笑容、舞姿動感，絲毫看不出平均年齡達 55 歲，激勵更多熟齡網友「想飛的心」。



▲街舞 MV 引來廣大迴響，激勵更多熟齡者挑戰自我。（圖／翻攝自 YouTube ）

國內 65 歲以上人口已佔 14% ，正式成為高齡化社會，並朝向「超高齡化」社會前進。而誰說 50 歲後只能跳公園土風舞或練瑜珈、打太極拳？國內最大熟齡媒體「 50 +」啟動台灣第一次「熟齡街舞計畫：就 Jump 跳」。主辦單位不諱言，原先預期報名者可能只有個位數，沒想到最後吸引超過百人上傳影片報名，許多人還不斷以私訊詢問「自己是否徵選上？」足見這批嬰兒潮世代的積極風貌與社會刻板印象不同。

這項計畫今（ 2018 ）年 7 月啟動，以挑戰年輕男孩為主的「 locking 」帥氣舞蹈為目標，最後有 8 人順利通過徵選，身分包括退休教師、大學教授、家庭主婦等，透過尬舞，展現自己有多特別。事實也證明，這群平均年齡 55 歲的熟齡者，一路從好奇、困難、克服、成就、找到新的自己，順利完成一支完全不輸給年輕人的街舞 MV 。



▲身為 50+ 的熟齡者，仍充滿青春與活力。（圖／翻攝自 YouTube ）

許多網友看了之後大呼感動，直說「好棒！他們一點都沒有 50 歲的感覺，超自信的，我也想學」、「青春為家庭奉獻，一晃 50+ ，是該為自己而活，可是跳不出那個框，看到各位的活潑，心也要飛出去了……」「跳得好精彩，活力十足，真快樂~想學 +1 」、「很謝謝你們作了這影片！讓我們對未來更有希望，哈哈」。