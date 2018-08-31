NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

影／青春無限！55歲熟齡者動感街舞MV　制霸少年仔

生活中心／台北報導2018/08/31 15:49
▲ 8 名平均年齡 55 歲的熟齡者勇敢秀出自己，拍攝街舞 MV ，動感表現一點都不輸給年輕人。（圖／翻攝自 YouTube ）
▲ 8 名平均年齡 55 歲的熟齡者勇敢秀出自己，拍攝街舞 MV ，動感表現一點都不輸給年輕人。（圖／翻攝自 YouTube ）

誰說 50 歲後只能跳公園大媽舞？網路社團啟動台灣第一次「熟齡街舞計畫：就 Jump 跳」，召集令一發出，竟湧入上百名 50 歲以上的熟齡者上傳影片報名，最後選出 8 人加以培訓，順利完成一支完全不輸給年輕街舞者的 MV 。影片中的「大媽」們充滿活力、洋溢青春笑容、舞姿動感，絲毫看不出平均年齡達 55 歲，激勵更多熟齡網友「想飛的心」。


▲街舞 MV 引來廣大迴響，激勵更多熟齡者挑戰自我。（圖／翻攝自 YouTube ）

國內 65 歲以上人口已佔 14% ，正式成為高齡化社會，並朝向「超高齡化」社會前進。而誰說 50 歲後只能跳公園土風舞或練瑜珈、打太極拳？國內最大熟齡媒體「 50 +」啟動台灣第一次「熟齡街舞計畫：就 Jump 跳」。主辦單位不諱言，原先預期報名者可能只有個位數，沒想到最後吸引超過百人上傳影片報名，許多人還不斷以私訊詢問「自己是否徵選上？」足見這批嬰兒潮世代的積極風貌與社會刻板印象不同。

這項計畫今（ 2018 ）年 7 月啟動，以挑戰年輕男孩為主的「 locking 」帥氣舞蹈為目標，最後有 8 人順利通過徵選，身分包括退休教師、大學教授、家庭主婦等，透過尬舞，展現自己有多特別。事實也證明，這群平均年齡 55 歲的熟齡者，一路從好奇、困難、克服、成就、找到新的自己，順利完成一支完全不輸給年輕人的街舞 MV 。


▲身為 50+ 的熟齡者，仍充滿青春與活力。（圖／翻攝自 YouTube ）

許多網友看了之後大呼感動，直說「好棒！他們一點都沒有 50 歲的感覺，超自信的，我也想學」、「青春為家庭奉獻，一晃 50+ ，是該為自己而活，可是跳不出那個框，看到各位的活潑，心也要飛出去了……」「跳得好精彩，活力十足，真快樂~想學 +1 」、「很謝謝你們作了這影片！讓我們對未來更有希望，哈哈」。

關鍵字50+熟齡街舞熟齡街舞計畫：就 jump 跳高齡化社會
北北基等10縣市發布大雨特報小美國機票388元　直飛加州2萬

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan