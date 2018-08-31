華航勞資爭議裁決 工會盼公正審理

朱良駿等人不服，向勞動部提出不當勞動行為裁決，當時勞動部不當勞動行為裁決委員會審理後認定華航有不當勞動行為。

華航空服員朱良駿、張書元、林馨怡因去年在空服員罷工一週年的記者會上發言、演出行動劇等，遭到華航公司約談、懲處、記過等處分；空服員潘家洛則因罹患蕁麻疹戴手套工作遭到調職。

（中央社記者余曉涵台北31日電）勞動部裁決委員會今天針對華航空服員朱良駿、張書元、林馨怡等人跟華航的勞資爭議案，召開最後一次的裁決詢問庭，會前工會代表呼籲裁決委員可以公正審理。勞動部則回應，裁決結果最快20天出爐。

華航後續除了提起行政救濟外，又將朱良駿等人的考績打乙或丙，讓朱良駿等人再度向勞動部提出不當勞動行為裁決。

勞動部裁決委員會今天將針對朱良駿等人的考績被打乙或丙召開最後一次的裁決詢問庭，開庭前華航企業工會呼籲，裁決委員應該站在保護勞工的立場要公正審理。

華航企業工會強調，華航不遵守勞動部的裁決決定，還一直不斷打壓勞工，甚至提出民事、刑事訴訟，明顯要讓工會幹部陷入恐懼與不安之中。

華航工會也說，考績分數來自主管考核分數，但主管考核分數是由組長等直接主管評核，再由經理複核、副總審核，也就是說，長官根本不可能親自見聞空服員的工作情況，顯示朱良駿等4人的考績明顯偏低，是雇主惡意打壓勞工。

勞動部對此僅回應，裁決結果最快20天就會出爐，如果構成不當勞動行為，會依法裁罰新台幣3萬元到30萬元。（編輯：黃于）1070831