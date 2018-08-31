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芝加哥期權交易所可望在今年底推出「以太幣期貨」

鉅亨網2018/08/31 15:51
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據報導，第一個推出比特幣期貨市場的交易所芝加哥期權交易所 (CBOE) 表示，將推出「以太幣期貨」，知情人士表示，該商品可能在 2018 年底推出。

去年 12 月所推出的比特幣期貨在一定程度上將加密貨幣價格推向歷史新高，然而，美國的 CBOE 和 CME 的比特幣市場交易自去年 12 月推出以來卻相對疲弱，今年加密貨幣的價格下跌，交易價格為 276 美元，從歷史最高點下跌了 80%。不過，以太幣期貨的推出標誌著以太幣成熟的一步，未來更多的加密貨幣金融商品都可望在美國的交易所上市。

據知情人士透露 CBOE 將比特幣建立在由 Winklevoss 雙胞胎運營的紐約加密貨幣交易所。CBOE 正在等待商品期貨交易委員會 (CFTC) 在產品正式推出之前給予商品的核准。

美國證券交易委員會 (SEC) 在 6 月時曾表示並未將以太幣交易視為違反證券法的行為，這對 CBOE 來說可能是個好預兆。

在去年 12 月，CBOE 總裁 Chris Concannon 就曾表示，隨著市場持續成熟，包括以太幣和比特幣現金在內的一系列加密貨幣產品都可能會實現 。「我們以 ETF 的形式開始了這條道路。健康的市場需要多元的商品，包含衍生品市場和 ETF，這都需要時間。」

與此同時，競爭對手芝加哥商品交易所 (CME) 執行長 Terry Duffy 表示，近期不會推出以太幣期貨。 「我現在會對比特幣採取觀望態度。」

有鑑於以太幣價格近來崩潰，這一消息為投資者帶來多頭。目前為止，市場對該報告的反應樂觀，然而並沒有造成與去年類似的熱烈購買風潮。

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