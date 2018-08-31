日沖繩撤銷填海造陸許可 再槓中央政府

如此一來，跟填海造陸相關工程因失去法律依據，必須暫停所有作業，但日本政府將研究向法院聲請停止執行撤銷處分，雙方可能再度對簿公堂。

日本讀賣新聞報導，位於沖繩縣宜野灣市的駐日美軍普天間機場，移到名護市邊野古的遷址計畫，沖繩縣政府今天正式撤銷邊野古的填海造陸許可，並用書面方式將撤銷處分送到防衛省沖繩防衛局。

（中央社東京31日綜合外電報導）日本沖繩縣政府今天以繼承已故知事翁長雄志遺志為由，正式撤銷駐日美軍基地遷址邊野古的填海造陸許可，日本中央政府可能採取法律措施反制，雙方恐再對簿公堂。

8日在任期中因病去世的前沖繩縣知事翁長雄志，生前就已表達欲撤銷許可；今天沖繩縣政府撤銷許可，讓這場因翁長雄志過世而將舉行的沖繩縣知事選舉備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府以「應該遵循翁長知事生前所定方針」為由，正式把撤銷填海造陸許可的處分，通知沖繩防衛局。

日本政府本來想在9月30日的沖繩縣知事選舉後，開始在邊野古投入填海造陸的土石，但因為沖繩縣政府今天的舉措，讓日本政府可能採取法律措施來反制。

翁長雄志4年前打著「阻止遷址邊野古」順利當選，2015年撤銷前任知事頒布的工程許可；2016年日本政府發出指示，要求必須允許工程進行，但未被他接受，日本政府因此提出訴訟。2016年12月20日最高法院判沖繩縣政府敗訴，相關工程得以重啟，但這未減翁長雄志與日本政府抗爭的決心。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070831