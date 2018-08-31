NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

日沖繩撤銷填海造陸許可 再槓中央政府

中央社2018/08/31 15:49
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京31日綜合外電報導）日本沖繩縣政府今天以繼承已故知事翁長雄志遺志為由，正式撤銷駐日美軍基地遷址邊野古的填海造陸許可，日本中央政府可能採取法律措施反制，雙方恐再對簿公堂。

日本讀賣新聞報導，位於沖繩縣宜野灣市的駐日美軍普天間機場，移到名護市邊野古的遷址計畫，沖繩縣政府今天正式撤銷邊野古的填海造陸許可，並用書面方式將撤銷處分送到防衛省沖繩防衛局。

如此一來，跟填海造陸相關工程因失去法律依據，必須暫停所有作業，但日本政府將研究向法院聲請停止執行撤銷處分，雙方可能再度對簿公堂。

8日在任期中因病去世的前沖繩縣知事翁長雄志，生前就已表達欲撤銷許可；今天沖繩縣政府撤銷許可，讓這場因翁長雄志過世而將舉行的沖繩縣知事選舉備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府以「應該遵循翁長知事生前所定方針」為由，正式把撤銷填海造陸許可的處分，通知沖繩防衛局。

日本政府本來想在9月30日的沖繩縣知事選舉後，開始在邊野古投入填海造陸的土石，但因為沖繩縣政府今天的舉措，讓日本政府可能採取法律措施來反制。

翁長雄志4年前打著「阻止遷址邊野古」順利當選，2015年撤銷前任知事頒布的工程許可；2016年日本政府發出指示，要求必須允許工程進行，但未被他接受，日本政府因此提出訴訟。2016年12月20日最高法院判沖繩縣政府敗訴，相關工程得以重啟，但這未減翁長雄志與日本政府抗爭的決心。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070831

柬埔寨判犯間諜罪 澳洲製片...台達電助桃園換裝LED路燈...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan