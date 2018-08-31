〈蘋果新機發表拍板〉供應鏈營運加溫 GIS 9月營

蘋果新 iPhone 將在 9 月 12 日發表，市場推測將推 3 款新手機，觸控雙雄第 3 季營運動能將增溫，法人估 GIS-KY 業成 (6456-TW)9 月營收將大躍進，上看 120-140 億元，第 3 季營收挑戰 300 億元，季增 2-3 成；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 7 月營收就開始升溫，單季可望重回 300 億元水準，季增 7 成。

蘋果 iPhone 新機將對外亮相，市場預期，今年蘋果新 iPhone 出貨約與去年相當，供應鏈傳出，OLED 版 iPhone 新機已在 7 月先量產，出貨量最大的 LCD 版則是 9 月量產，法人估，業成 7、8 月的營收表現相當，約可維持 80 億元以上，隨著 9 月新 iPhone 觸控貼合出貨，加上 12.9 吋、11.2 吋兩款 iPad Pro 新機量產，營收將明顯跳升。