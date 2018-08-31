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〈蘋果新機發表拍板〉供應鏈營運加溫 GIS 9月營

鉅亨網2018/08/31 15:58
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蘋果新 iPhone 將在 9 月 12 日發表，市場推測將推 3 款新手機，觸控雙雄第 3 季營運動能將增溫，法人估 GIS-KY 業成 (6456-TW)9 月營收將大躍進，上看 120-140 億元，第 3 季營收挑戰 300 億元，季增 2-3 成；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 7 月營收就開始升溫，單季可望重回 300 億元水準，季增 7 成。

蘋果 iPhone 新機將對外亮相，市場預期，今年蘋果新 iPhone 出貨約與去年相當，供應鏈傳出，OLED 版 iPhone 新機已在 7 月先量產，出貨量最大的 LCD 版則是 9 月量產，法人估，業成 7、8 月的營收表現相當，約可維持 80 億元以上，隨著 9 月新 iPhone 觸控貼合出貨，加上 12.9 吋、11.2 吋兩款 iPad Pro 新機量產，營收將明顯跳升。

法人看好，業成 9 月營收將上看 120-140 億元，第 3 季營收挑戰 300 億元，季增 20-30％，第 4 季為新品出貨高峰，預估單月營收在 9 月、10 月、11 月將逐步攀升，第 4 季單月營收都可望逾百億元。

宸鴻 7 月合併營收 93.06 億元，月增 56.5%，年減 2.9%，脫離今年第 2 季營運谷底，創今年來單月營收次高，主要就是受惠蘋果新機拉貨的挹注，累計前 7 月合併營收 479.5 億元，年減 10.22%。

宸鴻第 2 季為營運谷底，估第 3 季營業額及產能使用率都將有大幅反彈，單季可望重回 300 億元水準，季增 7 成。

法人指出，蘋果今年推出的 LCD 版 iPhone 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由業成及宸鴻負責，新機銷售成績牽動下半年的業績表現。

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關鍵字gis-ky業成tpk-ky宸鴻iphoneheadline
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