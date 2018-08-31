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影／完成登記參選高雄市長　陳其邁：相信高雄、看好未來

記者郭俊暉／高雄報導2018/08/31 17:20
完成登記參選高雄市長　陳其邁：相信高雄、看好未來

民進黨立法委員陳其邁，今（31）日在民間友人的陪同下，發表「高雄宣言」，並前往選委會登記參選。陳其邁首先感謝三位特地來到現場幫他加油打氣的好朋友，他們分別是他在八八風災、八一氣爆中，進行援助工作時所認識。陳其邁說，在他們身上感到所謂的「高雄精神」，也就是在最艱困的挑戰中，依然保有最美麗的夢想；在最嚴峻的逆境裡，更要努力打拼實現希望。他說，自己和所有高雄人一樣，相信高雄、看好未來。

陳其邁感性說到，他從政以來也有挫折，曾一度徬徨、喪氣。但他要謝謝這三位好朋友，及所有高雄鄉親不離不棄的相挺，願意相信他，今天才有機會站在這裡為民服務，才有機會站在這裡，宣布參選市長。


▲陳其邁表示，因為忙於勘災行程，所以今天才前往登記。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.08.31）

陳其邁表示，過去的高雄，經歷過國民黨長期的執政，留下了嚴重的污染、產業轉型停滯不前。面對骯髒的愛河、無法喝的自來水，高雄人很難相信，這些竟然都有改變的一天。他說，但我們做到了！在謝長廷市長及陳菊市長任內，讓高雄人對自己的故鄉，感到認同與驕傲。他說，這就是這座城市認真打拼、不服輸的性格，也是高雄人的DNA。

陳其邁感謝所有好朋友的支持和鼓勵，他要大家攜手同心，一起完成、實現高雄夢，用最實際的行動，為心愛的故鄉打拚，相信自己，相信高雄，因為我們都是一家人，相信我們做得到、相信高雄做得到。他宣示他已經準備好了，他會承擔的責任，用他人生最精采的歲月，奉獻給他最心愛的故鄉，因為這裡是他一生懸命的地方。


▲陳其邁簽署反賄選誓約。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.08.31）

八八風災中擔任甲仙鄉代表的曾玉霖、六龜鄉代表會主席的潘星貝，皆於致詞表示，陳其邁是在事發之後，第一個帶領物資和人員，進到甲仙、六龜提供援助的人士之一，特別是當時陳其邁並未有一官半職，單純是基於同為高雄人的使命感，讓他們和當地的鄉親感念至今。曾玉霖回憶起風災當時，一度哽咽，真情流露，陳其邁立刻起身擁抱，場面動人。

八一氣爆中受傷的消防員余泰運説，當時因為受到氣爆波及，家庭生計一度陷入困境，急需醫療與經濟上的協助，非常感謝陳其邁委員積極協助，爭取與協調相關資源，讓他和家人們能度過困境，重新站起。余泰運表示，他們三人當年受到陳其邁委員的協助，這次得知陳其邁要參選市長，出面相挺是義不容辭的事，也是高雄人相互扶持的道義展現。

關鍵字陳其邁九合一選舉高雄市長選委會陳菊
十噸鋼圈彈砸路燈桿　幸無人傷亡關心食安　潘孟安陪學童吃營養午餐

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