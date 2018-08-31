官方以防近視為名控管網遊 騰訊股價受挫

陸媒華爾街見聞報導，受到此消息影響，騰訊美股30日收跌6.97%，報收42.98美元，創16日以來最低。網易收跌7.19%，報收194.39美元，股價創2016年6月1日以來最低。

（中央社台北31日電）中國官方30日晚間以防控兒童青少年近視名義，將對網路遊戲實施總量調控。騰訊與網易美股當天受此消息影響，跌幅都在7%上下。

8月中旬，中國遊戲圈曾發生一次地震，導致亞洲遊戲股普跌。當時新浪網援引媒體稱，知情人士透露，出於機構重組原因，中國監管層已凍結遊戲版號審批。監管機構還稱，對部分遊戲中的暴力及賭博內容感到擔憂。

遊戲媒體GameLook此前曾報導，中國國家新聞出版廣電總局版號審批至今已暫停了4個月的時間，恢復時間未知。

華爾街見聞引用遊戲行業媒體統計，截至昨日，發布了半年財報的54家上市遊戲公司當中，多達27家公司出現營收與前一年同期相比下滑；淨利潤下跌的公司有22家，近一半跌幅超50%。

其中，騰訊和網易占據營收榜單前兩名，遊戲業務半年營收之和超過人民幣700億元（約新台幣3150億元）。

這些遊戲公司營收下滑的原因，一方面在於拉動營收的老產品上線時間較長，進入成熟期後營收實力自然下降；另一方面則是新品未能拿到審批的版號無法如期上線所致。遊戲公司正面臨監管之下的經營難關。（編輯：張淑伶/周慧盈）1070831