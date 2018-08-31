採購M1A2戰車　明年仍未編列預算

根據預算書內容，憲兵指揮部計劃編列4979萬元，自108年起分2年採購445枚中科院生產的紅隼反裝甲火箭彈，包括訓練彈278枚及訓練模擬器8台。

國防部108年度預算書已經送到立法院，為了防衛首都，憲兵將採購445枚紅隼反裝甲火箭彈，至於之前媒體大肆報導的M1A2戰車則因為對美軍售作業尚未完成，因此仍未編列預算採購。

在海軍重大採購部分，海軍明年編列了新台幣316億多元籌建國造「微型飛彈突擊艇」，預計未來10年內部署完成；在潛艦國造方面，108年起將進入總經費新台幣493億多元的原型艦造艦階段，預計在2025年完成。

針對外界質疑明年大舉向美國購買武器，是否會對國防預算產生排擠效益，國防部31日表示，國防自主與美國對我軍售都是武器獲得的重要管道，國防部依籌獲期程、可獲財力及附加效益等面向，綜合評估最佳籌獲方式，不會有預算排擠效應。



▲中科院研發的紅隼反裝甲火箭彈。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝 ）