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華領醫藥今起招股 入場費4686元 預計9月14日

鉅亨網2018/08/31 16:00
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第三隻未有獲利的生物科技股華領醫藥 (2552-HK) 今 (31) 日起至 9 月 5 日 (下周三) 招股，招股價介乎每股港幣 8.28 元至 9.29 元，集資最多約 9.72 億元，一手 500 股入場費 4686.76 元，預計 9 月 14 日上市。

華領早期引入新世界 (0017-HK) 副主席鄭志剛作為投資者。據了解，鄭志剛是在華領的 D、E 輪融資，以 Praise Fortune Project 及 Woodbury Capital Management 參與投資，上市後共持有 0.92%。

華領發售 1.047 億股股，10% 公開發售，39% 資金用於以上兩項臨床 3 期測驗，27% 用於 Dorzagliatin 日後的商業化生產及銷售。

華領的主要股東之一的藥明生物 (2269-HK)) 母公司藥明康德 (603259-CN)，同時是華領的主要臨床研究服務商，目前持股 7.82%，藥明康德控股人李革個人則持有 2.96%，李革佔 10.78% 股權。

華領創辦人、行政總裁兼首席科學官陳力表示，除了藥明康德，還有其他的合作夥伴如上海醫藥所、臨床研究機構泰格醫藥等，上市後，公司會考慮成立自己的生產基地。

華領主要研發治療 2 型糖尿病的口服新藥 Dorzagliatin，陳力預期，明年底前將完成三期臨床試驗，冀 2020 或 2021 年上半年前取得中國藥監局的新藥上市批准，並在 2023 年作國際銷售。

他表示，隨著產品上市，市場需求量增加，未來計畫建立 3 間生產基地，其中 1 間為自建；現時主要透過合作夥伴生產藥物。

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