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中央社

格芯放棄開發7奈米 台積電市值一週增3241億

中央社2018/08/31 15:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹31日電）格芯決定放棄開發7奈米製程技術，激勵晶圓代工廠台積電本週股價大漲新台幣12.5元，市值激增3241億元。

格芯(GlobalFoundries)放棄開發7奈米製程技術，法人普遍看好台積電製程技術領先優勢可望更加明顯，將贏得更多客戶青睞，如超微(AMD)即將7奈米製程產品轉由台積電代工生產，台積電晶圓代工龍頭地位將更形穩固。

產業專家認為，格芯除了製程技術開發進度落後台積電外，隨著製程技術持續推進，投資金額不斷增加，但客戶數量與應用的產品卻越來越少，投資回收難度與風險增高，應是格芯放棄開發7奈米製程的原因。

隨著不再與台積電及三星(Samsung)追逐先進製程技術後，產業專家預期，格芯未來可能轉向擴展特殊製程應用市場，聯電與中芯面臨的競爭壓力恐將加劇。

據統計，三大法人近4個交易日合計買超台積電6萬9293張，另方面卻賣超聯電4194張，與外界對格芯放棄開發7奈米製程可能造成的產業變化看法相符，對台積電應有利，對聯電則恐將不利。

台積電在法人買超拉抬下，本週股價表現強勁，一度攀高到268元，改寫歷史新高價。台積電本週股價大漲12.5元，漲幅達5.13%，市值激增3241億元，達6.63兆元，穩居台股之冠。

反觀聯電股價表現相對弱勢，本週股價雖然並未下跌，不過，僅小漲0.05元，市值小幅增加6億元。（編輯：李信寬）1070831

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