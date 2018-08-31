格芯放棄開發7奈米 台積電市值一週增3241億

（中央社記者張建中新竹31日電）格芯決定放棄開發7奈米製程技術，激勵晶圓代工廠台積電本週股價大漲新台幣12.5元，市值激增3241億元。

格芯(GlobalFoundries)放棄開發7奈米製程技術，法人普遍看好台積電製程技術領先優勢可望更加明顯，將贏得更多客戶青睞，如超微(AMD)即將7奈米製程產品轉由台積電代工生產，台積電晶圓代工龍頭地位將更形穩固。

產業專家認為，格芯除了製程技術開發進度落後台積電外，隨著製程技術持續推進，投資金額不斷增加，但客戶數量與應用的產品卻越來越少，投資回收難度與風險增高，應是格芯放棄開發7奈米製程的原因。