NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了蔡依林素顏踩街　網驚見清純女大生遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

騰訊投資的貓眼微影啟動赴港IPO 估值約200億

鉅亨網2018/08/31 16:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

來自「獨角獸早知道」的獨家訊息，貓眼微影將在今 (31) 日赴港交所 (0388-HK) 遞件申請上市，下週一 (9 月 3 日) 掛網，正式啟動上市流程。貓眼微影曾獲得騰訊 (0700-HK) 人民幣 10 億元融資，該公司最新估值約人民幣 200 億元，最快將於今年年底正式上市

在貓眼和微影時代合併完成後，光線、微影、騰訊、美團點評成為新公司主要直接股東。美團發言人已證實貓眼微影正在計畫尋求上市，但未詳細闡述。

貓眼與微影於 2017 年合併，雙方經過多輪較量和討價還價，最終對外宣佈，新公司「貓眼微影」將以貓眼為主體整合雙方相關業務。經過雙方整合，貓眼微影目前在線上票務行業佔據了絕對龍頭地位。

2017 年，線上票務行業基本形成貓眼、淘票票、微影「三足鼎立」的局面，百度糯米由於市占率不斷萎縮並且停止投入，實質上已經退出競爭。

淘票票在阿里影業 (1060-HK) 的全力支持下進攻線上票務，「背靠大樹好乘涼」的優勢越發明顯，易觀諮詢發佈的《2017 年暑期檔電影市場觀察》顯示，淘票票市佔率達到 30.94%，貓眼和微影分別是 29.72% 和 21.84%。

貓眼和微影意識到，如果兩家公司再不合併，淘票票的領先優勢將會越來越大。在騰訊的推動下，貓眼和微影終於抱團對抗攻勢猛烈的淘票票，雙方最終宣佈達成戰略合作，組建新公司貓眼微影。

雙方成立新公司，貓眼注入全部業務，微影時代則將票務體系等系統作價人民幣 70 億元也注入新公司。合併完成後，微影時代將擁有貓眼 27.59% 股權，而光線傳媒 (300251-CN) 持有貓眼的比例由 30.11% 變更為 19.83%。

2017 年 11 月，貓眼與微影相關業務已整合完成，且還獲得騰訊人民幣 10 億元注資，新估值已超過人民幣 200 億元，後者還為新貓眼敞開了微信、QQ 等流量入口資源。

到了去年第 3 季度，中國電影 (600977-CN) 線上票務市場競爭格局中，貓眼微影、淘票票分別以 52.5%、34.44% 位列中國電影線上票務市場前 2 名。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字貓眼微影ipo騰訊headline
華領醫藥今起招股 入場費4...〈蘋果新機發表拍板〉零組件...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan